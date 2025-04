Mauricio Macri reconoció que ya no tiene vínculo con Javier Milei y volvió a apuntar contra su entorno

El expresidente aseguró que manipularon al líder libertario "hacia un proyecto de poder poniendo la energía donde me parece que no había que poner". Además, reveló que ya no se ven más "desde agosto del año pasado, cuando me invitaba a comer milanesas".