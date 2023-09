Mascherano encendió la polémica y avisó a qué grupo de jugadores no convocará para el Preolímpico

El DT de la Selección Sub 23, Javier Mascherano admitió que no convocará futbolistas sin las garantías de que los cedan para el Preolímpico de París 2024, que tendrá lugar desde el próximo 20 de enero al 2 de febrero en Venezuela.

"No quiero convocar jugadores que llegado el momento pueden no dármelos. En el caso de Lucas Beltrán ya nos avisaron que no hay ninguna chance para cederlo al Preolímpico y nosotros desde ese momento vemos a otras opciones", apuntó el también entrenador de la Sub 20 en DSports Radio.