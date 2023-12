Martín Palermo criticó a Diego Martínez, futuro DT de Boca: "Yo no actúo de esa manera"

"Cada uno actúa como quiere y hace lo que le parece. Yo no actúo de esa manera, yo voy a esperar. Se me terminaba mi contrato con Platense y yo iniciaba una oportunidad para dirigir a Boca. Ahora, estoy seis meses libres, estoy sin equipo y me llaman de otro equipo que no es Boca, voy a escuchar todas las ofertas que surjan", explicó el Titán durante una entrevista en ESPN.