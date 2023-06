"Es un genio! Él y su padre. Más allá de su genialidad para construir a futuro, no hubo ningún equipo bueno o grande de Europa que haya preguntado por el. Ni uno . MLS es una gran opción en el ocaso de su carrera. A todos les llega. Es el inexorable paso del tiempo", escribió en su cuenta de Twitter.

Ese tuit iba en respuesta a una seguidora, quien concordaba con él sobre una conclusión que indicaba: "Si se confirma lo de Messi ( lo adelante hace 3 años), sería una decisión sabia. Gana plata, juega en el país donde se disputarán Copa América y mundial, construye poder y negocios para beneficio propio y de terceros (argentina) Lo de Barcelona es romanticismo y Arabia solo plata".

Aparentemente, las declaraciones del comunicador no cayeron bien entre sus seguidores, quienes no dudaron en insultarlo y criticarlo. Por eso, Liberman retrucó: "Les molesta que diga el ocaso de su carrera… ¿saben castellano? Ocaso es la parte final del astro. A todos les llega. ¿Cuál es el problema? A Cristiano, a Messi, a Benzema, a Ibrahimovic, etc. El tiempo pasa para todos! ¿De qué se enojan?".

La enorme ventaja que ya saca el Inter de Miami tras el anuncio de Messi

Lionel Messi llegó a Francia y revolucionó el mundo futbolístico, sin embargo, los resultados no fueron los esperados y su salida dejó en vilo de cuál será su futuro. La ilusión se centró en su posible vuelta a Barcelona, pero de manera inesperada, el argentino se decidió por Inter de Miami.

Esa noticia, que repercutió en todo el mundo, y quedó demostrado una vez más el cariño y amor que genera el campeón del mundo. Es que, desde que el número 10 anunció su salida del París Saint Germain, las cuentas de redes sociales empezaron a bajar notablemente la cantidad de seguidores.

El conjunto francés perdió más de un millón y medio de seguidores en Instagram desde el día en el que el capitán de la Selección argentina se despidió del club en la derrota frente a Clermont por 3 a 2.

Antes del encuentro frente a Clermont, disputado en el Parque de los Príncipes, la cuenta de PSG tenía 70,4 millones de seguidores y este lunes se contabilizaban en 68,5 millones debido a la salida de Messi del equipo dirigido por Christophe Galtier.

En tanto, en Twitter se produjo una caída, aunque menor, ya que se registran, mínimo, 10.000 usuarios menos, por lo que las consecuencias de la partida del astro rosarino también se sienten en esa red social.

Ahora quien está sintiendo el efecto en el mundo de digital es el conjunto comandado por David Beckham. En la previa que se confirme la llegada del campeón del mundo a Estados Unidos, la cuenta del conjunto norteamericano contaba con 1,2 millones de seguidores cerca de las 13 horas argentina.

Ahora, tan solo 24 horas después, tuvo un notable aumento de fanáticos que se unieron a la cuenta para seguir los pasos del argentino. Ahora, cuenta con más de 5,4 millones de nuevos hinchas.

Qué número de camiseta usará Messi en Inter de Miami

Unos minutos antes de que el propio jugador confirmara la noticia, el presidente del Inter de Miami, Jorge Mas, publicó una imagen en su cuenta de Twitter en la que se puede ver la camiseta de su equipo con el número 10.

Todo esto hace presuponer que el rosarino lucirá el dorsal que lo acompañó durante casi toda su carrera. Además, ese número está disponible, ya que ningún jugador del plantel actual lo está usando.

De este modo, Messi volverá a utilizar la 10 luego de haber jugado durante dos años con la 30 del PSG.