Marcos Acuña, contra la dirigencia de Racing: "Se manejaron muy mal, me ensuciaron y recibí amenazas"

El lateral izquierdo, campeón del mundo con la Selección en Qatar 2022, tuvo su estreno con la camiseta de River frente a Newell's en el Monumental y explicó la causa por la cual no volvió a la Academia.

Marcos Acuña fue la gran bomba del mercado de pases de invierno del fútbol argentino. El regreso de Marcelo Gallardo abrió la posibilidad de que el lateral izquierdo, que se consagró campeón del mundo con la Selección argentina en Qatar 2022 , pueda retornar al país y vista la camiseta de River . Sin embargo, el Huevo dejó en claro la causa por la que no volvió a Racing , donde jugó entre 2014 y 2017.

Tras su estreno con la camiseta del Millonario en el 0-0 frente a Newell's en el Monumental, el lateral izquierdo no dudó en exponer el motivo por el cual firmó contrato con el elenco de Núñez: "El único que me llamó fue River y Marcelo (Gallardo), después ningún club del fútbol argentino preguntó por mí. Los dirigentes de Racing se manejaron muy mal, me ensuciaron a mí y mi familia, recibí amenazas de mucha gente, solo por lavarse las manos ellos".