Marcelo Weigandt finalmente definió su futuro tras varias negociaciones

El préstamo será por dos temporadas , en una cesión sin opción de compra y sin cargo , en la que se detalla una clausula que define que el jugador no podrá ser transferido en el primer año en que desempeñe sus servicios en el club de la ciudad de Fort Lauderdale.

Si en su segunda temporada en Estados Unidos surgiera una opción de compra de algún club interesado, Boca recibiría el 70% de la venta, mientras que el conjunto dirigido por el Tata Martino obtendría su correspondiente 30% restante.

¡Renovación y préstamo para el Chelo!



Marcelo Weigandt renovó su vínculo con Boca hasta diciembre de 2027 y será cedido a préstamo a la MLS hasta diciembre 2024.



¡Lo mejor en esta nueva etapa!

De esta manera, el Chelo compartirá vestuario con jugadores de jerarquía internacional como Luis Suárez, Sergio Busquets, Jordi Alba y los argentinos Facundo Farías, Federico Redondo, Franco Negri, Nicolás Freire y Tomás Avilés.

La negociación entre Boca y el lateral no fueron sencillas, ya que en un primer momento el jugador no quiso renovar su vínculo con el club y pidió irse al Inter Miami con una oferta sobre la mesa de u$s 150.000 que fue rechazada de manera rotunda por el Consejo de Fútbol y Juan Román Riquelme.

Tras varios idas y vueltas, Weigandt decidió renovar su contrato con la institución que lo formó y viajar en la brevedad a los Ángeles para sumarse a su nuevo club.