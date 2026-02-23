Tras la derrota ante Vélez, se vienen horas decisivas en River: ¿continúa Gallardo?

El Millonario, que alcanzó la racha negativa de 13 derrotas de los últimos 20 partidos, volverá a entrenarse este lunes por la tarde de cara el choque en el Monumental por la 7° fecha del Torneo Apertura.

River se posiciona 10° en la tabla de la Zona B y, por el momento, está fuera de los playsoff

La derrota ante Vélez profundizó aún más el mal momento futbolístico que River arrastra desde la temporada pasada, y que puso en la cuerda floja a Marcelo Gallardo, quien enfrenta horas decisivas.

Según trascendió, el Muñeco, quien se ausentó en la conferencia de prensa en el José Almarfitani tras la derrota por 1 a 0, no dio por sentada su continuidad y que analiza cuál será su futuro en los pasillos por Núñez. Por su parte, los jugadores tampoco hablaron ante los micrófonos.

En lo que respecta al Torneo Apertura, el Millonario empezó de mayor a menor y desde lo futbolístico no convence a los hinchas, quienes en los últimos encuentros, estallaron contra el equipo y los despidieron con una silbatina que retumbó en todo el estadio Monumental.

Por el momento, acumulan apenas 7 puntos y se posicionan 10°, a 8 unidades de diferencia del líder de la Zona B, Independiente Rivadavia de Mendoza, y se encuentran por fuera de la zona de clasificación de los playoffs.

Por lo pronto, de cara al futuro, el cuerpo técnico citó a los jugadores para este lunes a un entrenamiento este lunes desde las 18 en el River Camp, en medio de la incertidumbre respecto de si Gallardo estará en el banco de suplentes el próximo partido que se disputará en el Monumental, por la séptima fecha del certamen local.

River Redes sociales

El conjunto de Núñez se convirtió en el equipo que más perdió (11) en los últimos 15 partidos, entre los 30 que integran la Primera División. Y, además, acrecentó una racha negativa, una de las peores en la historia: acumula 13 derrotas de los últimos 20 partidos disputados.

Cuándo vuelve a jugar River tras la derrota contra Vélez

El próximo partido de River será contra Banfield, que el sábado goleó 3-0 a Newell's en el estadio Florencio Sola. El encuentro se llevará adelante el jueves a partir de las 19:30 en el estadio Monumental por la séptima jornada del Apertura y será clave para el Millonario, ya que buscará su segunda victoria en su cancha.

Ya el domingo 1 de marzo jugará en Mendoza para enfrentar al líder de la Zona B del Torneo Apertura, Independiente Rivadavia, desde las 21:30.