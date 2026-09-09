¿Malaspina eterno? El presidente de Argentinos Juniors quiere modificar el estatuto para ser candidato por cuarta vez En medio de las denuncias por irregularidades en las contrataciones de jugadores, el dirigente hará una asamblea en la que intentará forzar una nueva modificación del estatuto, pese a que la normativa del club de La Paternal establecía un límite de dos mandatos. Por Agregar C5N en









Cristian Malaspina busca forzar una nueva reelección en Argenitnos Juniors.

Con una polémica maniobra para mantenerse en el poder, el presidente de Argentinos Juniors, Cristian Malaspina, intentará presentarse por cuarta vez como candidato para buscar una nueva reelección al frente de la institución de La Paternal.

En medio de la denuncia por presuntos negociados en las contrataciones, Malaspina está decidido a forzar una nueva modificación del estatuto del club.

La iniciativa se tratará en una asamblea que se realizará esta tarde en la sede de Malvinas Argentinas, sin que hasta el momento los socios hayan recibido la convocatoria publica, como es habitual en estos casos.

El objetivo de la reunión es claro: modificar una vez más el estatuto para habilitar una nueva postulación de Malaspina, pese a que la normativa de Argentinos Juniors claramente establecía solo dos mandatos.

La ambición de Malaspina por eternizarse en el poder, deslizan los socios, no estaría ligada a sus intereses deportivos, sino al objetivo de obtener un blindaje judicial y político en medio de las denuncias por irregularidades y oscuros manejos en la institución.