Los videos de la última pelea de los dos boxeadores japoneses que murieron tras pelear en la misma velada

El mundo del boxeo sigue conmocionado por la muerte de los pugilistas japoneses Hiromasa Urakawa y Shigetoshi Kotari , fallecidos luego de la velada del 2 de agosto en el Korakuen Hall de Tokio. En los últimos días, se conocieron las imágenes de las peleas, y se abrió el debate sobre la seguridad de los deportistas.

La jornada, organizada bajo el evento Dynamic Glove on U-Next Vol°35, prometía combates de alto nivel con enfrentamientos entre promesas del boxeo local. Sin embargo, las peleas de Kotari y Urakawa ensombrecieron la velada con sus finales trágicos .

El combate entre Kotari y Yamato Hata terminó en empate tras 12 rounds y no parecía haber nada fuera de lo común , ya que Kotari bajó del ring por sus propios medios, no sin cierta dificultad. Sin embargo, luego del anuncio de la decisión de los jueces, el boxeador se arrodilló sobre la lona antes de abandonar el escenario, lo que le valió una ovación de parte del público.

Hasta aquí todo llevaba ribetes de épica hasta que, en su camino a los vestuarios, se desplomó y debió ser trasladado al hospital .

El enfrentamiento entre Urakawa y Yoji Saito tuvo un final más crudo. En el octavo asalto, una serie de golpes derribó a Urakawa de una manera preocupante, que llevó al árbitro a detener el pleito . El boxeador nunca se reincorporó y debió ser retirado en camilla.

Ambos atletas, de 28 años, ingresaron con el mismo diagnóstico: hematoma subdural agudo, una acumulación de sangre entre el cráneo y el cerebro que fue atendida con cirugía de urgencia. Agonizaron durante varios días hasta que Kotari falleció durante la noche del viernes 8 de agosto, mientras que Urakawa murió el sábado 9 de agosto.

Ante lo sucedido, la Comisión Japonesa de Boxeo anunció que, a partir de ahora, todas las peleas de campeonato de la Federación Oriental y del Pacífico de Boxeo (OPBF) serán de 10 rounds y no de 12, en un intento por reducir riesgos para los deportistas.

La industria del boxeo mundial vuelve a enfrentar el debate sobre la seguridad en el deporte. Urakawa y Kotari se convirtieron en el segundo y tercer caso trágico de 2025, tras la muerte del irlandés John Cooney en febrero luego de un combate en Belfast, también víctima de una hemorragia cerebral.

Los videos de la última pelea de los dos boxeadores japoneses muertos

Shigetoshi Kotari murió tras pelear con Yamato Hata

Embed - Yamato Hata vs Shigetoshi Kotari (2025-08-02)

Hiromasa Urakawa salió del ring en camilla tras el nocaut de Yoji Saito