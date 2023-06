Los repudiables gestos racistas de hinchas de River contra los jugadores del Fluminense 

Por ser un episodio registrado fuera de la cancha el club no puede recibir sanciones pero deberá evitar que las agresiones se repliquen en las tribunas porque correrán el riesgos de sufrir multas económicas y la suspensión de sus hinchadas.

"Cualquier Asociación Miembro o club cuyos aficionados insulten o atenten contra la dignidad humana de otra persona o grupo de personas, por cualquier medio, por motivos de color de piel, raza, sexo u orientación sexual, etnia, idioma, credo u origen será sancionado con una multa de al menos u$s100.000. Asimismo, el Órgano Judicial competente podrá imponer la sanción de jugar uno o varios partidos a puerta cerrada o el cierre parcial del estadio", reza el articulo 17 de Código Disciplinario de la Conmebol.

https://twitter.com/garcialuciano27/status/1666559208261574659 Así reciben a los amigos de Fluminense pic.twitter.com/mgJD9HcrxV — Luciano García (@garcialuciano27) June 7, 2023

Horas antes al lamentable suceso, la Conmebol había anunciado que en el partido entre River y Fluminense realizarían una campaña para concientizar y educar sobre el racismo.

El encuentro comenzará con la pelota cubierta con una tela acompañada de la frase “BASTA DE RACISMO”, que simboliza el manto que el racismo pone sobre el deporte que amamos.

“Desde la Conmebol seguimos alzando la voz, y recordándole a todos los actores que hacemos parte del deporte que el color de la piel, raza, etnia y costumbres no pueden ser utilizados como excusa para la provocación. Cualquier comportamiento que pueda dañar la convivencia pacífica de los seres humanos es inaceptable. Nuestras diferencias nos hacen únicos, y este es el valor que debemos exaltar, siempre unidos por la misma pasión en cada partido, en cada gol, en cada abrazo y celebración dejando en claro que el fútbol incluye, no separa”, indicó Alejandro Domínguez, Presidente de la Conmebol.

Además, la Conmebol instó a los clubes participantes de la Copa a difundir mensajes educativos, de concienciación, desarrollar ideas y estrategias con el fin de potenciar los valores deportivos y erradicar todo tipo discriminación en el fútbol.