Los motivos por los que Boca está cada día más cerca del Mundial de Clubes 2025

El conjunto de la Ribera no suma debido a que no participa de la Liberadores, por lo que depende de otros resultados. Independiente del Valle, uno de los máximos rivales, quedó fuera de competencia.

Para la historia del Boca vs. River: esta es la goleada más abultada del Superclásico

El torneo reúne a los campeones de todos los torneos continentales. Hasta el momento, el único clasificado por Argentina es River, que si bien no obtuvo ningún título, ganó su plaza por ranking Conmebol, la vía alternativa para completar los lugares correspondientes a Sudamérica.

En lo que concierne a Boca, no puede sumar puntos porque no disputa Copa Libertadores, y a pesar de que tiene una ventaja importante respecto del resto de los demás equipos argentinos, depende de otros.

Como por país solo pueden participar dos equipos, una de las vías es que River salga campeón de la actual edición de la Libertadores para liberar el cupo y así darle paso a su eterno rival.

borja. Si es campeón, River le dará una gran ayuda a su eterno rival para el Mundial de Clubes. @RiverPlate

Otro escenario, el más desfavorable para los de Martínez, es que San Lorenzo o Talleres salgan campeones. De esa manera, Boca se quedaría sin chances dado que la plaza sería ocupada por quien gane el trofeo continental.

San Lorenzo vs Liverpool San Lorenzo clasificará al Mundial de Clubes solo si es campeón de la Copa Libertadores. X @SanLorenzo

Por el momento entonces, los Xeneizes, con 71 puntos, dependerán de Nacional, porque si bien el inmediato perseguidor es Olimpia (57 unidades), no puede escalar porque tampoco juega Libertadores. Además, el gran rival en esta carrera era Independiente del Valle, pero como ya quedó eliminado, no puede sumar.

El Bolso, con 56 puntos, es quien puede pelearle el lugar, pero solamente si llega a semifinales ganando 3 de los 4 partidos que le quedan y empatando el restante. Es la única forma en la que llegue a los 16 puntos que necesita para sacar a Boca del camino.

A pesar de que también The Strongest y Bolívar están en condiciones de engrosar su puntaje, están lejos del equipo de la Ribera.

Boca, en busca de dos campeones del mundo en caso de clasificar al Mundial de Clubes 2025

Boca está jugando la Copa Sudamericana y por más que disputará un repechaje por un lugar en octavos de final ante un rival que proviene de la Copa Libertadores, las miradas pueden estar más allá de este período. Es que, tiene la posibilidad de lograr la clasificación al Mundial de Clubes 2025 y para ese lado apuntan los cañones de los dirigentes del Xeneize.

Frente a este panorama, comenzó el rumor de la posibilidad de que el conjunto de La Boca de reforzar el plantel con dos apellidos de prestigio mundial: ¿dos campeones del mundo en Qatar 2022 podrían jugar el torneo internacional?

Boca, por el momento, se encuentra clasificado de dicha competencia, pero todavía no tiene su lugar asegurado ya que al jugar la Sudamericana no suma unidades, por lo que ahora deberá esperar una serie de resultados que lograr su presencia en dicho torneo.

Ante ello, rápidamente los dirigentes de La Boca no perderán tiempo y ya tiene en mente cómo reforzar el plantel en caso de poder estar presente en la competencia que se jugará en Estados Unidos a partir de junio del año próximo.

Boca podría ir en busca de Dybala y Paredes para jugar el Mundial de Clubes 2025

Ante la posibilidad de lograr la clasificación al Mundial de Clubes 2025, Boca ya tiene en mente en ir en busca de dos campeones del mundo: nada más ni nada menos que el exfutbolista de La Boca, Leandro Paredes y el delantero de la Roma de Italia, Paulo Dybala. ¿Qué posibilidades hay de que regresen a Argentina?

A ambos futbolistas, que juegan en el equipo dirigido por Daniele De Rossi y son fundamentales para el primer equipo italiano, se les vence el contrato en junio del año próximo y eso hace ilusionar a la dirigencia de Boca para comenzar las tratativas de repatriar al futbol argentino a los deportistas que salieron campeones en Qatar 2022 y no solo verlos con la camiseta azul y amarilla, sino también para tener como principal objetivo levantar el trofeo mundial.

Qué necesita Boca para lograr la clasificación al Mundial de Clubes 2025

Al no estar jugando la Copa Libertadores, el conjunto de La Ribera podrá disputar el campeonato si lograse el primero o en el segundo lugar en el ranking de la Confederación Sudamericana.

Sin contar a los ya clasificados por haber sido campeones, Boca se encuentra en la segunda posición del ranking Conmebol con 71 puntos, por detrás de River, ya clasificado. Pero el principal problema está en que los equipos que pelean por un lugar en el Mundial de Clubes y por ahora, los dirigidos por Diego Martínez recibió una buena noticia que los hace ilusionar para disputar dicha competencia.

Es que Barcelona, Cerro Porteño, Liga de Quito, Rosario Central y Estudiantes, equipos que están detrás de Boca en el ranking, no lograron clasificar a octavos y no sumarán más puntos, por lo que no podrán alcanzar al conjunto de la Ribera