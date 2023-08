Los insultos de los hinchas de Racing y la reacción de Chiquito Romero tras la clasificación de Boca

Romero fue insultado por la hinchada. “Sabía que me iban a insultar, pero no tanto”, reconoció el arquero.

El partido de vuelta en los cuartos de finales de la Copa Libertadores se jugó en Avellaneda , y el recibimiento del Cilindro a Sergio “Chiquito” Romero no fue el esperado por el arquero. Es que, el hincha explotó contra el jugador que surgió de las inferiores de la Academia y más en el final ya que fue el responsable de la clasificación de Boca a las semifinales del certamen continental.

El conjunto local y los de La Boca igualaron sin goles dentro de los 90 minutos reglamentarios y la clasificación se dio desde los doce pasos. Chiquito Romero logró contener los penales ejecutados por Gonzalo Piovi y Leandro Sigali, aunque no el de Juan Fernando Quintero.

Mientras que Exequiel Zeballos, Lucas Janson, Edinson Cavani y Marcos Rojos convirtieron los tantos para lograr ganar la serie por 4 a 1 y avanzar a la siguiente fase.

Sin embargo, el duelo del exarquero de la Selección argentina era diferentes por su pasado en el club. “Tengo sensaciones encontradas por esta clasificación. Por un lado, estoy muy feliz por lo que conseguimos con los muchachos, pero por el otro no me gusta que la gente me putee, porque soy hincha de este club y lo amo” manifestó el futbolista de 36 años y gran responsable de la clasificación auriazul a la siguiente instancia.

La reacción de los hinchas de Racing contra Chiquito Romero tras la clasificación de Boca en la Copa Libertadores

Si bien el recibimiento no fue el mejor cuando Sergio Romero salió a ser la entrada en calor al campo de juego, el resultado final fue peor.

Romero, fiel hincha de Racing, ahora defiende la camiseta de Boca y fue el gran responsable de que ahora Boca juegue la semifinal ante Palmeiras. En ese contexto, los hinchas racinguistas estallaron contra Chiquito y entonaron una dura canción insultos.

Cuando terminó el partido, el misionero habló y volvió a remarcar que era un partido “muy especial”. “Amo a este club, soy hincha de Racing pero defiendo la camiseta de Boca y voy hacer siempre lo mejor”, aseguró.

Horas más tarde de la clasificación, el arquero, más sereno, explicó las sensaciones que sintió en el Cilindro de Avellaneda. “No le podía faltar el respeto a la gente de Racing, sabía que iban a estar dolidos por la situación, pero por sobre todo está el respeto, soy hincha del club. Los últimos días mi cabeza volaba”, sostuvo en radio La Red y agregó: “Sabía que me iban a insultar, pero no tanto”.