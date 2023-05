Los hilarantes memes de Armani tras el empate entre River y Vélez

El resultado, no dejó conformes a los fanáticos, ya que por unos desaciertos del arquero, Franco Armani, el millonario perdió puntos. Los dos goles convertidos por el Fortín, fueron de la mano de Lucas Pratto y Francisco Ortega, quieres levantaron el partido e igualaron el resultado.

https://twitter.com/ESPNArgentina/status/1663369256732426241 ¡PARTIDAZO! Ortega sacó un bombazo para sorprender a Armani y anotar el 2-2 de Vélez ante River por la #LigaProfesional.



ESPN Premium pic.twitter.com/37hE6BfUTJ — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) May 30, 2023

River empató con Vélez: los hilarantes memes de Armani

image.png

image.png

image.png

image.png

image.png

"No voy a ser hipócrita, Armani no la está pasando bien", admitió Martín Demichellis

Franco Armani, campeón del mundo que no fue citado por Lionel Scaloni para integrar el plantel del seleccionado argentino que realizará una gira por Asia a mediados del mes próximo no está atravesando un buen momento, pero además de reconocer que "no la está pasando bien", el técnico de River lo defendió poniendo énfasis en la duda de que "quizás este jugando así por como se para la defensa".

"Pero lo concreto es que esta noche nos vamos con una sensación amarga porque hicimos un buen primer tiempo y eso nos deja conformes, aunque no pasa lo mismo con el resultado", apreció.

"Y el equipo generó mucho en ese período, lo que significa que hizo las cosas bien. Después ellos tuvieron algunos mano a mano con los cambios, impulsados por la inquietud de su gente ante la necesidad de sumar un resultado positivo, y se nos terminó escapando el triunfo", admitió.

Finalmente, y tras sugerirle a Armani que "las penas del fútbol se matan con fútbol", por su responsabilidad en el gol de Francisco Ortega, se manifestó "contento porque después de un parate tan largo Robert Rojas tuvo una buena actuación y la coronó con un gol".