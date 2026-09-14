Los bancarios acordaron un aumento del 1,7% y el salario básico supera los $2,5 millones

La Asociación Bancaria acordó con las cámaras empresariales del sector una nueva actualización salarial del 1,7% correspondiente a agosto, en línea con la inflación registrada durante ese mes. Con este incremento, los salarios de los trabajadores bancarios acumulan una mejora del 21,3% desde diciembre de 2025.
El acuerdo fue alcanzado con Abapra, Adeba, ABA y el Banco Central y contempla la aplicación del aumento sobre todas las remuneraciones mensuales brutas, habituales y totales, tanto remunerativas como no remunerativas. También alcanza a los adicionales convencionales y no convencionales.
A partir de la actualización, el sueldo inicial del sector se ubica en $2.505.061,24. A ese monto se agrega la participación en las ganancias, fijada en $72.413,50, por lo que el salario básico alcanza un total de $2.577.474,74.
Qué pasará con el bono por el Día del Bancario
La mejora también repercute en el beneficio que los trabajadores reciben cada noviembre por el Día del Bancario. Con el nuevo esquema, el bono correspondiente a la categoría inicial asciende a $2.233.175,44, aunque ese monto podrá modificarse en caso de que se produzcan nuevas actualizaciones salariales antes de noviembre.
Desde la Asociación Bancaria destacaron que el acuerdo busca preservar el poder adquisitivo de los trabajadores frente a la evolución de los precios. “De esta manera, una vez más, garantizamos que los trabajadores bancarios continúen salvaguardando el poder adquisitivo de los salarios”, señaló el gremio en un comunicado.