Video: Franco Colapinto explotó contra Liam Lawson tras una peligrosa maniobra Durante la segunda prueba libre, el piloto argentino largó un fuerte exabrupto contra el neozelandés. Su ingeniero, Stuart Barlow, trató de calmarlo y respondió por radio: “Sí, lo vimos amigo”. Por Agregar C5N en









La bronca de Franco Colapinto contra Liam Lawson.

La segunda sesión de ensayos libres del Gran Premio de España en el circuito de Madring dejó uno de los momentos más calientes de la jornada, protagonizado por Franco Colapinto y Liam Lawson.

El piloto argentino vivió un tenso episodio en pista cuando debió esquivar al neozelandés de Racing Bulls, reaccionando con evidente enojo tras considerar que la acción puso en riesgo su integridad y el rendimiento del auto.

La maniobra ocurrió durante el desarrollo del programa de vueltas rápidas de la práctica. Colapinto venía lanzando su intento en un sector trabado de la pista cuando comenzó a acercarse al monoplaza de Lawson, quien circulaba a una velocidad considerablemente menor y sobre la trazada ideal.

Ante la imposibilidad de cerrar su giro de forma limpia y forzado a realizar una maniobra evasiva para evitar un impacto, el corredor de Alpine descargó toda su furia a través de la radio del equipo: “Lawson, p... idiota”.

“Dios, Lawson, que idiota”



El enojo de Franco Colapinto en la FP2 pic.twitter.com/dRbd6aHL8J — Alpine ARG (@AlpineArg_) September 11, 2026 La respuesta desde el muro de boxes no tardó en llegar para llevar calma al habitáculo. Su ingeniero de pista, Stuart Barlow, le dio la razón de inmediato al argentino para validar su reclamo: “Sí, lo vimos amigo”.