El director técnico de la Selección argentina, Lionel Scaloni, brindó la conferencia de prensa previa al partido frente a Canadá y fue sorprendido por una absurda pregunta de un periodista referida al arquero Emiliano “Dibu” Martínez que no le cayó bien: “No me causa gracia”.

Embed "LA VERDAD NO ME CAUSA NI SIQUIERA RISA"



La tajante respuesta de Scaloni cuando le preguntaron si le gustaría que haga un gol Dibu Martínez: "Lo tomamos a broma, pero no... que sea arquero y siga atajando como está". pic.twitter.com/gHhwZGvtKt — TyC Sports (@TyCSports) July 8, 2024

La pregunta confusa descolocó a Scaloni que no mostró ni una mueca de simpatía y respondió de manera tajante: “La verdad no me causa ni siquiera risa. Es arquero, que ataje y ataje bien. Nos lo tomamos en broma, pero no. Que sea arquero y siga atajando como está. Sino la verdad que... ya está”.

Este video dio vuelta las redes sociales y se conoció que era parte de una publicidad de una empresa de delivery. "¿Qué más le podemos pedir a la Selección? Un gol del Dibu", indica el video publicitario y bajo el lema "No dejemos de pedir", fomentan a los pedidos a domicilio.