Copa América: Lionel Scaloni planea cambios en la Selección argentina para enfrentar a Canadá

En tanto, Ángel Di María, quien es uno de los futbolistas más destacados por los simpatizantes de la albiceleste, podría regresar al equipo en reemplazo de Nicolás González. Además, Gonzalo Montiel cuenta con chances de reemplazar a Nahuel Molina en el sector defensivo, mientras que el DT duda sobre si sostener a Lautaro Martínez como titular o si jugará Julián Álvarez en la delantera.

Por otro lado, luego de la clasificación a las semifinales de la Copa América, Scaloni se refirió al estado físico del astro Lionel Messi, quien jugó contra Ecuador tras recuperarse de una contractura. "Le iba preguntando cómo estaba y me decía que bien. Terminó bien, faltando 4 o 5 minutos le preguntamos de nuevo y estaba bien. Leo hizo un buen partido, le plantearon un sistema en el que siempre tenía uno o dos encima", expresó sobre el cruce con los ecuatorianos.

Mac Allister y Nico González revelaron la nueva tradición de la Selección argentina en la Copa América

A la espera de disputar las semifinales de la Copa América frente a Canadá, Lionel Scaloni va pensando en cómo armar el equipo esperanzado de contar con la presencia de Lionel Messi. Pero entre los jugadores, además de tener la mente en dicho cotejo, también pasan los días distendidos en las concentraciones y revelaron cuál es la tradición argenta que mantienen en el día a día.

Alexis Mac Allister y Nicolás González se han convertido en una pieza clave para la formación de los diferentes equipos que prepara el entrenador argentino y fuera de la cancha, ambos son muy compinches.

Es que la amistad los une desde las inferiores de Argentinos Juniors donde fueron compañeros y, ahora, comparten la habitación en la albiceleste. Ambos, y junto a otros compañeros realizan diferentes actividades para bajar la tensión de la competencia.

El mediocampista de Liverpool y el delantero de Fiorentina participaron del stream oficial de AFA y contaron los detalles de cómo pasan las horas en las que no están entrenando. “La realidad es que pasamos mucho tiempo en la habitación, con el celular, con los jueguitos, somos muy aburridos”, confesó el ex-Boca. Pero las cartas no pueden faltar en las jornadas post entrenamientos.

En ese sentido, el hijo de Carlos Mac Allister dejó entrever que hay costumbres argentinas que no se pierden y que también lo juegan con otros compañeros de plantel: “Ahora estamos muchos con el chinchón. Nico se sumó hoy recién, pero estamos con Cache (Gonzalo Montiel) y el Chino Martínez Quarta”.

“El Chino es malísimo, la verdad el peor, lejos. En tres manos lo limpio. El Cacho tiene mucha práctica y yo hace mil años que no jugaba, pero me dijeron de para jugar, me metí y le metemos; un incentivo como para tener aire. Sino siempre nos aburrimos”, agregó entre risas Alexis dejando en claro que las costumbres argentinas se llevan por todas partes del mundo.