Lionel Messi ya tiene reemplazo en PSG tras confirmar su salida en junio

De hecho, en Francia aseguran que Neymar podría funcionar como moneda de cambio y sería un cambio que podría ser factible dado que el volante expresó en reiteradas ocasiones su intención de cambiar de aires.

Como ya desde hace tiempo que el manager del club parisino busca deshacerse del brasileño, se adaptaría bien un trueque entre ambos futbolistas. Es solo una posibilidad, pero una que toma cada vez más fuerza.

Por otro lado, todavía no hay noticias sobre el rumbo que tomará el capitán de la Selección tras quedar libre en junio. Si bien hubo sondeos y sustentosas ofertas por parte de la MLS, Al Hilal y Barcelona; su futuro es una incógnita.

La respuesta del presidente de Al Hilal sobre posible llegada de Lionel Messi al club

El presidente de Al Hilal, Fahad Bin Saad Bin Nafe, se refirió en las últimas horas a la posibilidad de que Lionel Messi juegue en su club después del mes de junio, cuando finalice su vínculo con el PSG. Medios europeos señalan que el rosarino tiene sobre la mesa una propuesta de más de 400 millones de euros al año

"No me pregunten por Messi, no daré ninguna noticia. Si sale algo oficial lo encontrarán en el departamento de prensa", expresó en una entrevista luego de que el club, dirigido por Ramón Díaz, se consagre campeón en la Copa del Rey árabe.

De todas maneras, la semana pasada Jorge, el padre de Lionel Messi, apuntó contra la prensa por los rumores sobre el futuro deportivo de su hijo. En medio de las versiones que surgieron tras anunciar su salida del PSG, el representante del capitán argentino publicó un comunicado en sus redes sociales que causó gran revuelo en nuestro país y en Europa.

"No hay absolutamente nada con ningún club para el año que viene. La decisión nunca se tomará antes de que Lionel termine la liga con el PSG. Una vez que finalice la temporada será el momento de analizar y ver lo que hay, y entonces tomar una decisión", aseguró.

"Siempre hay rumores y muchos usan el nombre de Lionel para ganar notoriedad, pero la verdad es solamente una y podemos asegurar que no hay nada con nadie. Ni verbal, ni firmado, ni pactado, y no lo habrá hasta que no termine la temporada", recalcó Jorge Messi.