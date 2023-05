El papá de Lionel Messi, furioso contra la prensa por los rumores del futuro de su hijo

Huracán vs. Godoy Cruz, por Fecha 16 de Argentina - Primera División

"No hay absolutamente nada con ningún club para el año que viene. La decisión nunca se tomará antes de que Lionel termine la liga con el PSG. Una vez que finalice la temporada será el momento de analizar y ver lo que hay, y entonces tomar una decisión", aseguró.

"Siempre hay rumores y muchos usan el nombre de Lionel para ganar notoriedad, pero la verdad es solamente una y podemos asegurar que no hay nada con nadie. Ni verbal, ni firmado, ni pactado, y no lo habrá hasta que no termine la temporada", recalcó Jorge Messi.

También calificó como "falta de respeto hacia los medios donde responden" el hecho de que "haya quienes engañen de manera consciente y deliberada, sin aportar prueba alguna de sus afirmaciones, y queriendo transformar en noticia cualquier rumor malintencionado o que está dirigido por alguien a favor de sus intereses".

"Tendrían que explicar por qué no contrastan las informaciones... No querrán que una verdad les arruine sus 'noticias'", concluyó con ironía. El mensaje fue firmado con el logo que el equipo de Messi utiliza para todo lo relacionado con su marca.

Historia Jorge Messi 09-05-23

Después de Messi, Neymar también podría abandonar el PSG

Tras la salida de Lionel Messi, el delantero brasileño Neymar anticipó también sus intenciones de alejarse del Paris Saint-Germain en el próximo mercado de pases. El Barcelona es uno de los clubes a los que apunta, aunque su regreso se presume difícil por el tema financiero del club catalán.

Según medios deportivos españoles, Neymar "abrió la posibilidad de salir en junio de la capital francesa, un año después de que el club intentara venderlo, aunque sin éxito debido a sus altas pretensiones salariales". Tres clubes de la Premier League podrían ser su próximo destino: Manchester United, Chelsea y Newcastle.

"La estrategia del PSG para el próximo mercado es clara: quiere terminar con el proyecto de las estrellas. El dueño del club, Al Khelaïfi, después de una década de inversiones faraónicas, se dio cuenta de que se alejó de ganar la Liga de Campeones de Europa", publicó el periódico deportivo AS.

Por su parte, el medio francés RMC Sport informó que "el objetivo del presidente qatarí es rodear a Kylian Mbappé de jugadores jóvenes, franceses y que aumenten el sentido colectivo del plantel para evitar, o intentar al menos, los descalabros que se han producido durante los dos últimos años".

Messi ganó su segundo premio Laureus y le dedicó un mensaje especial a la Argentina

Lionel Messi ganó este lunes su segundo premio Laureus como Mejor Deportista del Año, en reconocimiento del nivel que demostró en Qatar 2022 que fue clave para que la Selección Argentina conquistara su tercera Copa del Mundo.

"Muchísimas gracias por darme el premio. Es un honor compartir honor con otros ganadores. Siempre es lindo recibir un reconocimiento de este tipo pero el deporte es un deporte de equipo y este año cumplí el mayor sueño que tenía, que fue ganar el Mundial con mi selección. Me costó muchísimo, ya al final de mi carrera", expresó Messi en la gala que se realizó en el Pavilion Vendôme de París, a la que fue acompañado de su esposa Antonela Roccuzzo.

"Tuve muchas alegrías con el Barcelona y muchas tristezas con la Selección, pero tuve muchas piedras en el camino y me hizo superarme. Gracias a mi familia y mis seres queridos, que me respetan, soy un agradecido. Pude cumplir mi sueño. Si bien tardó en llegar pero fue lo mejor que me pasó y nos pasó como país después de tanto tiempo. Con todo ello, es para Argentina y repito, muchísimas gracias", señaló.

Messi

Messi sumó un nuevo premio a su rica trayectoria futbolística y certificó la importancia del año 2022, donde se consagró campeón del mundo con Argentina y además fue elegido el mejor futbolista del campeonato. En la misma gala, la "Scaloneta" fue elegida como Equipo del Año.