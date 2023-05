La frase de Laporta sobre el futuro de Messi que ilusiona a los hinchas de Barcelona

"Barcelona puede competir con todo el mundo, la historia nos avala. Y Arabia Saudita está haciendo muy buen trabajo, están invirtiendo y trabajando muy bien. Pero, con todos los respetos, el Barça es el Barça y es la casa de Leo", expresó Laporta este lunes durante una entrevista en el programa de televisión Els Matins.

"Que nadie lo dude: Messi quiere al Barcelona. Siente al club como su casa, pero haríamos un mal favor si empezamos a hablar de estas cuestiones porque por ahora pertenece al PSG y hay que esperar a final de temporada para entonces hablar tranquilamente", añadió.

Laporta contó que "en su momento" habló con el capitán de la Selección argentina "para que, de alguna forma, podamos reconducir una situación que se produjo", en referencia a la intempestiva salida de Messi del club español.

"Tuve que poner la institución por encima de todo, incluso de él, el mejor jugador del mundo. Fue una conversación muy cariñosa y agradable", concluyó.

Barcelona reveló "el plan para contratar a Messi"

El Barcelona reveló su plan para poder cerrar el contrato con Lionel Messi. El club catalán desea que "la Pulga" regrese a España y para ello presentaron un plan económico ante La Liga que podría ser clave para el futuro del delantero.

Las autoridades del club se reunieron con el presidente de La Liga de España para que apruebe un posible contrato para el mejor jugador del mundo. Eduard Romeu, vicepresidente del F.C Barcelona, habló con Catalunya Radio y explicó un poco más sobre las condiciones para que Lionel Messi regrese al club.

"Hemos trabajado en situaciones más complejas, pero no hay que volverse locos. Yo no quiero perder la zona de confort. No hemos valorado si Messi es una palanca. Sería un tema más social que económico. No hay un cálculo sobre lo que se puede generar Messi", sostuvo.