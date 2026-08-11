11 de agosto de 2026 Inicio
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Contundente: la firme decisión de la familia Messi contra los medios que cubrieron el último adiós a Jorge

La madre de Lionel Messi aclaró los pasos a seguir que tomarán tras el entierro del padre del capitán de la Selección.

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Algunos programas de televisión aseguraron que el entorno de Lionel Messi se habría mostrado molesto por la cobertura del entierro.

Algunos programas de televisión aseguraron que el entorno de Lionel Messi se habría mostrado molesto por la cobertura del entierro.

En las últimas horas surgió una aclaración importante sobre la supuesta reacción de la familia de Lionel Messi frente a la cobertura periodística de la despedida en el cementerio El Prado mientras se realizaba el entierro de Jorge Messi. El padre del capitán argentino falleció el sábado en el Sanatorio Centro de Rosario, y su ceremonia al día siguiente estuvo acompañado por una importante presencia de medios que generó comentarios sobre un posible malestar familiar.

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En medio de la conmoción por la pérdida, algunos programas de televisión aseguraron que el entorno de Lionel Messi se habría mostrado molesto por la cobertura del entierro, al considerar que se había vulnerado la intimidad de la familia en un momento especialmente doloroso. Esa versión llegó a instalar la versión de que este supuesto enojo podría derivar en una demanda contra los medios que cubrieron la despedida de Jorge Messi.

Frente a esas especulaciones, la periodista Naiara Vecchio decidió dar a conocer cuál sería la verdadera postura de los allegados al futbolista. A través de su cuenta de X, la comunicadora contó que se había contactado con Celia Cuccittini, madre de Lionel Messi, quien negó de manera categórica que exista intención alguna de iniciar una acción legal. "No, nada que ver, dicen cada pavada", habría expresado Cuccittini, según lo que trasladó Vecchio en redes sociales.

Con esa declaración, la versión sobre una posible demanda contra la prensa quedó descartada. Mientras la familia continúa atravesando el duelo, Celia Cuccittini también mantuvo contacto con la periodista Marina Calabró, quien compartió su mensaje en Primicias Ya, por la pantalla de América TV. "Sólo le pido a Dios fuerzas para que me ayude a afrontar todo esto de la mejor manera posible", manifestó la madre del futbolista, dejando en claro el difícil momento personal que atraviesa junto a sus seres queridos.

De qué murió Jorge Messi

Jorge Messi falleció a los 68 años en el Sanatorio Centro de Rosario, donde se encontraba internado desde hacía tiempo. Desde el centro de salud confirmaron que la muerte se produjo el sábado 8 de agosto a las 2 de la madrugada, aunque no se precisaron las circunstancias médicas puntuales. "Acompañamos a sus familiares y seres queridos en este difícil momento, expresándoles nuestras más sinceras condolencias", señaló el sanatorio en un comunicado, remarcando que, por respeto a la privacidad de la familia, no brindarían más información sobre el cuadro clínico.

El delicado estado de salud de Jorge Messi se había hecho público a mediados de junio de 2026, durante el inicio del Mundial que se disputó en Estados Unidos, Canadá y México. En ese contexto, y en medio de versiones que circulaban sobre su situación, la propia familia del futbolista emitió un comunicado en el que expresó su "profundo malestar por la falta de sensibilidad, respeto y escrúpulos con la que algunas personas han tratado una situación estrictamente privada y familiar".

Fue en ese mensaje donde anunciaron que atravesaba una "situación de salud" y que se encontraba "bajo seguimiento médico", sin dar mayores precisiones sobre el diagnóstico.

Producto de esa internación, ni Jorge Messi ni Celia Cuccittini viajaron a Estados Unidos para acompañar a su hijo durante el Mundial, algo que sí habían hecho en ediciones anteriores del torneo. El 22 de junio, el periodista Ángel de Brito había informado en LAM que Jorge recibió el alta médica y se encontraba recuperándose en su casa de Rosario. Pese a eso, semanas después, su cuadro de salud se agravó hasta desembocar en el fallecimiento.

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