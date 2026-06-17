La eufórica celebración en Bangladesh de uno de los goles de Lionel Messi ante Argelia Ya no sorprende el fanatismo de los asiáticos por la Selección argentina y el astro rosarino. Sin embargo, el tanto del 10 se vivió fervorosamente en las calles de Daca. Mirá el video. Por Agregar C5N en









Los hinchas de Argentina en Bangladesh celebraron el triunfo de la Albiceleste. Redes sociales

El fanatismo por Lionel Messi y la Selección argentina es de público conocimiento desde el Mundial 2022, con videos virales que se multiplicaron, en los que miles de asiáticos exhibían camisetas albicelestes y coreaban cánticos de cancha en español.

La Selección argentina debutó con un triunfo en la Copa del Mundo 2026, le ganó 3 a 0 a Argelia y los bangladesíes no dejaron pasar la oportunidad para celebrar fervorosamente. Además, Lionel Messi marcó los 3 goles y desató la locura en las calles de la capital, Daca.

En un video que se hizo viral tras uno de los tres goles del capitán, se pudo ver a una multitud de personas con camisetas argentinas en aquel país a puros saltos y gritos. Desde una cámara que registra desde arriba, se los ve eufóricos con banderas y bengalas celestes y blancas, como auténticos hinchas albicelestes.

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Porque en ese país siguen como locos con ma Selección Argentina. pic.twitter.com/kcJzscRGTg — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) June 17, 2026 La camiseta gigante de la Selección argentina en Bangladesh El debut de Argentina en el Mundial 2026 volvió a desatar una ola de fervor en Bangladesh. En el distrito de Ibrahimpur, en Daca, integrantes de la agrupación Fans of Ibrahimpur confeccionaron e izaron una gigantesca camiseta albiceleste con el dorsal 10 de Lionel Messi como homenaje al seleccionado campeón.

La monumental réplica fue exhibida en plena vía pública y captó la atención de miles de vecinos. La camiseta, adornada con las tres estrellas mundialistas, fue presentada como otra muestra del apoyo incondicional que los aficionados bengalíes mantienen hacia Argentina desde hace décadas.