Lionel Messi, tras la goleada: "A mí me gusta jugar al fútbol, es mi pasión desde chiquito y cuando estoy bien doy el máximo" El astro celebró la goleada de la albiceleste sobre el equipo argelino por la primera fecha del Grupo J del Mundial 2026. Se convirtió en el máximo goleador histórico del torneo junto al alemán Miroslav Klose. Por Agregar C5N en









Lionel Messi convirtió tres goles para Argentina contra Argelia. X (@Argentina)

El astro Lionel Messi celebró la goleada 3-0 de la Selección argentina sobre Argelia por la primera fecha del Grupo J del Mundial 2026, en la que fue la gran figura del partido ya que convirtió los tres goles. De esta manera, concretó su primer hat-trick en una Copa del Mundo y agigantó su leyenda ya que se transformó en el máximo goleador histórico el torneo junto al exjugador alemán Miroslav Klose, con 16 tantos.

En una conferencia de prensa, Messi expuso que atravesó una delicada situación y marcó su gratitud hacia sus compañeros: "Pasé unos días difíciles pero estoy agradecido a la delegación y mis compañeros porque estuvieron siempre al lado mío dándome mucha fuerza para que esté bien. Estoy disfrutando de esto, de un grupo hermoso y de estar sintiéndome bien".

messi gol argelia Lionel Messi. En tal sentido, analizó el triunfo 3-0 de Argentina sobre Argelia. "Sabíamos que iba a ser un partido complicado porque ellos tienen muy buenos jugadores. Son dinámicos, intensos y sabíamos que si les dejábamos la pelota nos podían generar pero estuvimos bien parados. El primer tiempo nos costó pero el segundo cambió. Siempre los primeros partidos, y más en un Mundial, son difíciles. También teníamos la experiencia del último. Nadie regala nada y es un Mundial muy competitivo", expresó.