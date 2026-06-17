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17 de junio de 2026 Inicio

Lionel Messi, tras la goleada: "A mí me gusta jugar al fútbol, es mi pasión desde chiquito y cuando estoy bien doy el máximo"

El astro celebró la goleada de la albiceleste sobre el equipo argelino por la primera fecha del Grupo J del Mundial 2026. Se convirtió en el máximo goleador histórico del torneo junto al alemán Miroslav Klose.

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Lionel Messi convirtió tres goles para Argentina contra Argelia.

Lionel Messi convirtió tres goles para Argentina contra Argelia.

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El astro Lionel Messi celebró la goleada 3-0 de la Selección argentina sobre Argelia por la primera fecha del Grupo J del Mundial 2026, en la que fue la gran figura del partido ya que convirtió los tres goles. De esta manera, concretó su primer hat-trick en una Copa del Mundo y agigantó su leyenda ya que se transformó en el máximo goleador histórico el torneo junto al exjugador alemán Miroslav Klose, con 16 tantos.

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En una conferencia de prensa, Messi expuso que atravesó una delicada situación y marcó su gratitud hacia sus compañeros: "Pasé unos días difíciles pero estoy agradecido a la delegación y mis compañeros porque estuvieron siempre al lado mío dándome mucha fuerza para que esté bien. Estoy disfrutando de esto, de un grupo hermoso y de estar sintiéndome bien".

messi gol argelia
Lionel Messi.

Lionel Messi.

En tal sentido, analizó el triunfo 3-0 de Argentina sobre Argelia. "Sabíamos que iba a ser un partido complicado porque ellos tienen muy buenos jugadores. Son dinámicos, intensos y sabíamos que si les dejábamos la pelota nos podían generar pero estuvimos bien parados. El primer tiempo nos costó pero el segundo cambió. Siempre los primeros partidos, y más en un Mundial, son difíciles. También teníamos la experiencia del último. Nadie regala nada y es un Mundial muy competitivo", expresó.

En tanto, subrayó su emoción por su presente: "Todos los partidos serán muy intensos. Es muy parejo todo. Me gusta jugar al fútbol. Es mi pasión desde chiquito y cuando estoy bien, doy el máximo. Estamos mirando la serie de Rafa Nadal y me identifico mucho. Somos muy parecidos en ese sentido. Siempre quiero dar el máximo y sentirme bien. Mientras pueda y estaré bien para hacerlo, ahí estaremos".

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