El capitán campeón del mundo no quiso ir de visita a un programa CBS Sports Golazo porque no se llevaba bien con uno de los invitados. La decisión fue drástica ya que no se dejó ningún espacio a la duda y pegó el faltazo.

Se trataba del programa de su excompañero del Barcelona, Thierry Henrt, para no cruzarse con el exvolante del Manchester City, Jaime Carragher, quien lo había criticado cuando fue al PSG y contó que Leo le mandó un mensaje con un insulto: “Messi no está contento conmigo. Recibí un mensaje privado por Instagram de él mismo. No voy a mostrar el mensaje, pero básicamente me dijo que era un burro”.

Futbolista manchester Jaime Carragher, exvolante del Manchester City.

Él mismo luego agregó: “Nunca hay discusión: Cristiano Ronaldo no está cerca de Messi de ninguna manera. Ronaldo es uno de los mayores goleadores de la historia, pero Messi es el mejor jugador de la historia. Esto demuestra que no tengo prejuicios, y aunque me llamó burro, sigo eligiendo a Messi”.

Fue la conductora del programa Kate Abdo, quien reveló al aire que no quiere compartir aire: “tengo permiso para decir esto… Le hicimos una invitación oficial. Extendimos un pedido al Inter Miami y lo invitamos a que viniera al programa”.

Y confesó: “Sabés cuál fue la respuesta oficial de Inter Miami… Aparentemente, Lionel Messi no irá a ningún programa de televisión en el que esté Jamie Carragher”.

Lionel Messi ilusiona a todos los hinchas argentinos y no descarta jugar el Mundial 2026

En medio de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026, Lionel Messi ilusiona a todos los hinchas argentinos y no descarta jugarlo. El capitán de la Selección aseguró que ahora quieres estar más que nunca y que será clave la Copa América del año que viene. “Parecía que después del Mundial ya estaba todo y me retiraba, y todo lo contrario”, manifestó.

Messi eliminatorias 2

También señaló que "el tiempo dirá si estoy o no. Es una realidad que voy a llegar con una edad que normalmente no me dé para jugar el Mundial y por eso dije que no creía que iba a estar". En esa línea expresó la importancia de todos los integrantes de la albiceleste: "Hay un grupo muy unido, muy sano el cual disfruta de estar junto. Quiero aprovechar de todo eso sin pensar en dos o tres años que en el fútbol es muchísimo".