Lionel Messi ilusiona a todos los hinchas argentinos y no descarta jugar el Mundial 2026

En medio de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026 , Lionel Messi ilusiona a todos los hinchas argentinos y no descarta jugarlo. El capitán de la Selección aseguró que ahora quieres estar más que nunca y que será clave la Copa América del año que viene. “Parecía que después del Mundial ya estaba todo y me retiraba, y todo lo contrario” , manifestó.

También señaló que "el tiempo dirá si estoy o no. Es una realidad que voy a llegar con una edad que normalmente no me dé para jugar el Mundial y por eso dije que no creía que iba a estar". En esa línea expresó la importancia de todos los integrantes de la albiceleste: "Hay un grupo muy unido, muy sano el cual disfruta de estar junto. Quiero aprovechar de todo eso sin pensar en dos o tres años que en el fútbol es muchísimo".

Selección argentina Lionel Messi festejos Mundial Qatar 2022 Télam

En varias entrevistas, el capitán de la Selección argentina evitó confirmar o negar su presencia en el Mundial 2026, aunque si aclaró que su presencia está definida para la próxima Copa América. Durante la entrevista, también explicó también la polémica del su "Topo Gigio" durante el partido contra Países Bajos en el Mundial Qatar 2022.

"No jugué caliente. Me molesta cuando se habla fuera de la cancha y se le falta al respeto al rival. Yo nunca fui así", señaló Messi y, añadió que Van Gaal habló apropósito antes del partido al igual que su arquero. "Esas cosas a mí no me gustan. El Topo Gigio me nació ahí y me arrepentí automáticamente. Apenas lo hice dije: ‘Qué pelotudo. Lo único que falta es que no ganemos'. Suelen pasar esas cosas", concluyó.

Noticia en desarrollo.-