El campeón del mundo que adelantó qué puede hacer Lionel Messi tras si retiro en la Selección

El defensor sugirió que la Pulga podría seguir ligado a la Albiceleste en un rol fuera del campo. Un rumor que empieza a tomar fuerza.

La figura de Messi sigue siendo un faro dentro y fuera de la cancha.

  • Nicolás Tagliafico sorprendió al hablar sobre el futuro de Lionel Messi una vez que deje la Selección.
  • El defensor aseguró que el capitán podría seguir vinculado al equipo nacional desde otro rol.
  • Sostuvo que nadie está preparado para imaginar una Selección sin Messi después de dos décadas.
  • La declaración generó debate porque insinúa un posible lugar de Messi en un cuerpo técnico o función institucional.

La declaración de Nicolás Tagliafico generó una gran repercusión entre los hinchas de la Selección argentina y en todos los fanáticos del fútbol. El campeón del mundo, respondió sobre el futuro del equipo sin Lionel Messi. De forma sincera dejó abierta una posibilidad que pocos se animan a plantear. Según el defensor, el capitán podría continuar ligado al seleccionado aun después de retirarse como futbolista.

La Pulga lidera al equipo albiceleste.
Con goles de Lautaro y Messi, Argentina le gana 2-0 a Angola en el último amistoso del año

Tagliafico reconoció que imaginar una Selección sin Messi es prácticamente imposible. Remarcó que el ciclo del capitán se extendió durante dos décadas y que su presencia marcó una era, algo que vuelve difícil pensar en una transición natural. Para el lateral, la figura del futbolista de Inter Miami sigue siendo un faro dentro y fuera de la cancha, y su ausencia generará un vacío que será complejo de reemplazar.

En ese contexto, deslizó una posibilidad que nadie había planteado de manera tan directa: Messi podría mantenerse dentro del proyecto de la Selección desde otro rol. Tagliafico mencionó la chance de que se incorpore al cuerpo técnico o cumpla alguna función específica dentro de la estructura, señalando que “a lo mejor se queda haciendo algo en la Selección”. La frase despertó especulaciones sobre un eventual rol de liderazgo o acompañamiento en el futuro.

Si bien aclaró que la decisión será exclusivamente de Messi y que nadie puede anticipar sus planes, el lateral dejó en claro que su continuidad, aunque sea fuera del campo, sería una forma de sostener la identidad y la experiencia acumulada en estos años de gloria.

tagliafico valencia

Los números de Lionel Messi en la Selección argentina

Lionel Messi dejó una huella histórica en la Selección argentina, tanto por sus estadísticas individuales como por los títulos que finalmente ganó. A lo largo de 195 partidos, anotó 114 goles y brindó 61 asistencias, consolidándose como máximo goleador y máximo asistente en la historia del combinado nacional.

Lionel Messi Mundial

Su trayectoria incluye logros como la Copa Mundial Sub-20 en 2005, la medalla dorada en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008 y una serie de títulos mayores que transformaron su legado. Entre estos se destacan la Copa América 2021, la Finalissima 2022 y, por supuesto, el Mundial de Qatar 2022. Además, Messi también formó parte del equipo campeón de la Copa América 2024.

