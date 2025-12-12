12 de diciembre de 2025 Inicio
La empresa líder en logística OCA quedó en manos de Flybondi

Leonardo Scatturice, líder del holding COC Global Enterprise, se quedó con el control de la mayor empresa privada de correo del país. Busca integrar la capacidad aérea de la low cost con la red de última milla para competirle a Mercado Libre.

Daniel Hadad junto a Leonardo Scatturice.

El mapa del negocio logístico argentino se reconfigura con una operación de alto impacto a partir de que COC Global Enterprise, el fondo liderado por Leonardo Scatturice —socio del empresario de medios Daniel Hadad—, adquirió el paquete mayoritario de OCA. De esta forma, se consolidó una ambiciosa apuesta por dominar el transporte de cargas en la región.

Con esta movida, Scatturice integra bajo un mismo paraguas a la mayor red postal privada de Argentina y a Flybondi, la aerolínea low cost que ya controlaba. El objetivo es claro: construir una plataforma integral que combine tecnología, transporte aéreo y distribución de última milla para desafiar a gigantes como Andreani y al propio ecosistema de Mercado Libre.

Con la firma del acuerdo, Scatturice, quien tiene además operaciones en Estados Unidos, se convierte en el accionista mayoritario, mientras que Claudio Espinoza seguirá como socio y continuará presidiendo el directorio.

La combinación entre transporte, tecnología y última milla apunta a construir una plataforma integral de envíos comerciales, capaz de competir con gigantes como Andreani y el ecosistema logístico de Mercado Libre, que domina buena parte del mercado de e-commerce.

El desembarco del socio de Hadad no es algo que pasa desapercibido. OCA, con una red nacional de 760 puntos de atención, 29 plantas, más de 100 centros operativos y una flota que supera los 3.500 vehículos, es uno de los jugadores históricos del mercado de envíos y paquetería. La empresa había atravesado un proceso complejo en los últimos años, incluida una quiebra con continuidad en 2017 y un nuevo concurso preventivo en junio, pero mantuvo su operación habitual y un plantel de alrededor de 9.500 empleados.

La historia de OCA

La empresa de correo arrastra una historia marcada por el poder y las crisis financieras. Fundada en 1957, fue estatizada por Perón y privatizada en los 90, época en la que quedó bajo la órbita de Alfredo Yabrán. Tras pasar por el Exxel Group y una gestión vinculada a Hugo Moyano, la compañía entró en quiebra con continuidad en 2017 por deudas millonarias con la AFIP.

Este año, OCA había vuelto a solicitar un concurso preventivo. El ingreso de Scatturice, un empresario con vínculos en los servicios de inteligencia y operaciones en Estados Unidos, promete inyectar capital y tecnología para sanear las cuentas y modernizar una estructura vital para el comercio electrónico nacional.

La compañía aclaró que el acuerdo no afectará el funcionamiento diario ni la prestación de servicios a los clientes y que no habrá cambios en la situación laboral. La continuidad operativa era un punto sensible, dado el tamaño de la plantilla y la presencia federal de la empresa.

