Sin embargo, durante todo el partido se vivieron momento de mucha tensión ya que, previo al cotejo, las palabras del técnico de Países Bajos no cayeron en el plantel. En ese entonces, aseguró que la Pulga “no juega mucho con el rival cuando tiene la posesión de la pelota”.

Por eso, Messi tuvo un particular gesto tras su gol donde festejó de frente a Van Gaal haciendo el gesto del “Topo Gigio”. Tras la clasificación de Argentina a las semifinales y la obtención del título, el exentrenador del Barcelona siguió declarando en contra del rosarino.

messi van gaal gesto.jpg

En septiembre de este año, afirmó que la FIFA preparó la Copa del Mundo para que ganara el futbolista de Inter Miami alce el trofeo de oro. Y ahora Messi volvió a responderle.

Lionel Messi apuntó contra Van Gaal por decir que el Mundial estaba arreglado

Ahora, a un año de aquel recordado partido donde Argentina clasificó a las semifinales tras ganarle por penales a Países Bajos, Lionel Messi habló en la serie Campeones, sobre aquel famoso gesto del ‘Topo Gigio’ contra Louis van Gaal.

“Me nació ahí y me arrepentí automáticamente. Apenas lo hice dije ‘qué pelotudo, qué tengo que hacer’. Es más, pensé ‘lo único que falta es que no ganemos’. Suelen pasar esas cosas”, reconoció.

Pero no se quedó callado y fue por más respondiéndole al entrenador holandés en la serie que se puede ver en Star +: “Me molesta cuando se habla fuera de la cancha y se dicen cosas faltando el respeto al rival porque nunca fui así. Dentro de la cancha pueden pasar un millón de cosas y al final queda ahí, pero antes de un partido y hasta después puedes quedar caliente y puedes decir declaraciones, lo que quieras (…) Esas cosas a mí no me gustan”.