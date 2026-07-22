22 de julio de 2026 Inicio
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Franco Mastantuono se iría del Real Madrid: los clubes a los que podría irse

El mediocampista ofensivo sería cedido para sumar minutos y tener mayor protagonismo. El club español no contempla una venta y analiza distintas alternativas en Europa.

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Mastantuono se iría del Real Madrid: los clubes a los que podría irse

Mastantuono se iría del Real Madrid: los clubes a los que podría irse

Franco Mastantuono podría dejar temporalmente el Real Madrid durante el actual mercado de pases. La intención del club español es que el mediocampista argentino tenga continuidad en otro equipo europeo, sume experiencia y pueda regresar posteriormente al plantel con un mayor rodaje.

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La idea que manejan en Madrid es concretar una cesión sin opción de compra. De esta manera, el futbolista de 18 años continuaría perteneciendo al "merengue", que mantiene su confianza en el proyecto a largo plazo que tiene diseñado para el exjugador de River.

La falta de minutos durante su primera temporada en el fútbol español y la competencia interna en los puestos ofensivos llevaron al club a evaluar una salida a préstamo. La misma situación atravesó el brasileño Endrick, quien también fue cedido a Olympique de Lyon este año y tuvo una actuación destacada.

Mastantuono tiene contrato con el Real Madrid hasta junio de 2031. En caso de concretarse su salida, sería únicamente en condición de cedido: el club no pretende desprenderse de su pase y apuesta a que una experiencia lejos del Santiago Bernabéu le permita ganar protagonismo y volver más preparado.

Los clubes que siguen a Franco Mastantuono

Entre los principales interesados aparece el Fulham de la Premier League. El conjunto inglés habría consultado por el argentino a partir del interés de Álvaro Arbeloa, quien conoce al futbolista de su etapa en Madrid y ahora busca sumarlo a su nuevo proyecto.

Tottenham es otro de los equipos ingleses que habría iniciado contactos. En Italia, en tanto, Juventus e Inter también estarían atentos a la situación del mediocampista.

La lista de posibles destinos se extiende a Portugal, donde Porto, Benfica y Sporting de Lisboa siguen de cerca al jugador. En España, Villarreal aparece como uno de los equipos interesados en incorporarlo temporalmente.

También fueron mencionados otros clubes europeos, entre ellos Rennes, Como, Lyon, Mónaco, Bayer Leverkusen y RB Leipzig.

Por el momento, ninguna de las alternativas avanzó hasta convertirse en un acuerdo. El Real Madrid evaluará cada propuesta y tendrá en cuenta principalmente el proyecto deportivo, el entrenador y el rol que Mastantuono podría asumir en el equipo elegido.

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