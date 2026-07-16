17 de julio de 2026 Inicio
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Cuándo vuelve a jugar Boca tras el triunfo sobre Sarmiento por la Copa Argentina

El Xeneize derrotó al conjunto de Junín en el estadio Marcelo Bielsa, en el marco del debut oficial del segundo ciclo de Rodolfo Arruabarrena como entrenador. Ahora, buscará otra victoria en su siguiente partido.

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Boca inició el segundo ciclo del Vasco Arruabarrena en Rosario.

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Vasco Arruabarrena no podrá contar con Adam Bareiro y Tomás Belmonte, ambos lesionados.
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El próximo encuentro de Boca será contra O'Higgins de Chile, en el marco de la ida de los 16avos de final de la Copa Sudamericana. El cruce se jugará el 23 de julio desde las 21:30 en la Bombonera y se jugará luego de la eliminación del Xeneize en la fase de grupos de la Copa Libertadores, que se produjo tras la recordada derrota 1-0 con Universidad Católica en La Boca.

Rodolfo Arruabarrena inició su segundo ciclo en Boca.

Rodolfo Arruabarrena inició su segundo ciclo en Boca.

El cruce será especial, debido a que no registran antecedentes en torneos organizados por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol). Por lo pronto, se espera que la principal figura del conjunto de La Ribera, Leandro Paredes, se pierda el partido debido a que integra el plantel de la Selección argentina que jugará el domingo la final del Mundial 2026 contra España.

En caso de que Boca logre superar al conjunto dirigido por el argentino Lucas Bovaglio, el camino en octavos de final ya está trazado: el rival será Recoleta de Paraguay, equipo que dio el batacazo al clasificar primero en su zona sobre San Lorenzo.

Los refuerzos de Boca en el mercado de pases

En el inicio del segundo semestre donde Boca tendrá triple competencia, con el Torneo Clausura, Copa Argentina y Copa Sudamericanay ya cuenta con tres refuerzos confirmados.

El primero en llegar fue el lateral derecho proveniente de Argentinos Juniors, Leandro Lozano, quien firmó contrato con el Xeneize hasta el diciembre de 2030. La operación se selló por 3.5 millones de dólares, por el 100% de la ficha del uruguayo.

Las otras dos caras nuevas fueron confirmadas esta semana: Sebastián Villa iniciará su segundo ciclo en el club, y el arquero, Álvaro Montero.

El delantero llegó este lunes a Buenos Aires para realizarse la revisión médica y luego firmar por cuatro temporadas. El Xeneize pagó una cifra de 6,5 millones de dólares por el total del pase.

Mientras que el ahora exarquero de Vélez fue elegido por Rodolfo Arruabarrena y Juan Román Riquelme para que se sume al plantel y pelee el puesto con Agustín Marchesín y Leandro Brey. “Llegará mañana (por este martes) por la noche al país y el martes se realizarán los estudios médicos”, expresó el club en otro comunicado oficial.

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