16 de julio de 2026 Inicio
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A qué hora juega Boca vs. Sarmiento, por la Copa Argentina: formaciones y cómo verlo en vivo

Por los 16avos, el Xeneize tendrá la presentación oficial del Vasco Arruabarrena en su segundo ciclo y buscará el pase al torneo más federal del país.

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Boca jugará este jueves desde las 21:45 en el estadio Marcelo Bielsa

Boca jugará este jueves desde las 21:45 en el estadio Marcelo Bielsa, en Rosario.

Boca jugará ante Sarmiento este jueves en el estadio Marcelo Bielsa, Rosario, por los 16avos de final de la Copa Argentina, lo que marcará el inicio del segundo ciclo de Rodolfo “Vasco” Arruabarrena en el Xeneize.

Vasco Arruabarrena no podrá contar con Adam Bareiro y Tomás Belmonte, ambos lesionados.
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En la reanudación oficial del segundo semestre del año, el conjunto de La Boca viene de ganar un partido amistoso por la mínima diferencia ante Athlerico Paranaense que le sirvió para empezar a diagramar su equipo, mientras espera completar el plante con la llegada de los nuevos refuerzos y posteriormente el regreso de Leandro Paredes, disputando el Mundial 2026.

Pensando en el armado del equipo, Vasco deberá adaptarse a las bajas de Adam Bareiro y Tomás Belmonte, ambos lesionados, lo que serán dos ausencias sensibles, teniendo en cuenta la importancia del paraguayo en el primer semestre. Si bien el entrenador cuenta con tres nuevos refuerzos, no contará con Sebastián Villa y Álvaro Morata ya que llegaron recién esta semana, por lo que se espera que sean tenidos en cuenta para el choque de Sudamericana.

Por su parte, la buena noticia es el regreso de Tomás Aranda, se puso a punto en los últimos días luego de unos días de descanso por haber estado en la gira de la Selección y hoy podrá jugar por la Copa.

Por su parte, la buena noticia es el regreso de Tomás Aranda, se puso a punto en los últimos días luego de unos días de descanso por haber estado en la gira de la Selección y hoy podrá jugar por la Copa.

Por su parte, en Junín buscarán arrancar de la mejor manera esta segunda parte del año y que le dé un envión teniendo en cuenta su situación en el Torneo de Primera División: está en el puesto 28º en los promedios y 21º en la tabla acumulada. El Verde buscará sacar resultados que le permitan quedarse un año más en Primera División y una clasificación que lo ponga en las tapas frente a uno de los grandes del fútbol argentino.

Boca vs. Sarmiento: a qué hora es y dónde verlo en vivo

  • Hora: 21.45
  • Televisión: TyC Sports
  • Árbitro: Nazareno Arasa
  • Estadio: Marcelo Bielsa (Rosario)

Boca vs. Sarmiento: probables formaciones

  • Boca: Leandro Brey; Leandro Lozano, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Milton Delgado; Alan Velasco, Tomás Aranda, Leonel Flores; Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.
  • Sarmiento: Iván Arboleda; Thiago Santamaría, Renzo Orihuela, Juan Manuel Insaurralde, Nicolás Pasquini; Santiago Salle, Cristian Zabala, Mauricio Martínez, Gabriel Díaz, Julián Contrera; Pablo Magnín. DT: Facundo Sava.

Noticia en desarrollo.-

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