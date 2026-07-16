A qué hora juega Boca vs. Sarmiento, por la Copa Argentina: formaciones y cómo verlo en vivo Por los 16avos, el Xeneize tendrá la presentación oficial del Vasco Arruabarrena en su segundo ciclo y buscará el pase al torneo más federal del país. Por Agregar C5N en









Boca jugará este jueves desde las 21:45 en el estadio Marcelo Bielsa, en Rosario.

Boca jugará ante Sarmiento este jueves en el estadio Marcelo Bielsa, Rosario, por los 16avos de final de la Copa Argentina, lo que marcará el inicio del segundo ciclo de Rodolfo “Vasco” Arruabarrena en el Xeneize.

En la reanudación oficial del segundo semestre del año, el conjunto de La Boca viene de ganar un partido amistoso por la mínima diferencia ante Athlerico Paranaense que le sirvió para empezar a diagramar su equipo, mientras espera completar el plante con la llegada de los nuevos refuerzos y posteriormente el regreso de Leandro Paredes, disputando el Mundial 2026.

Pensando en el armado del equipo, Vasco deberá adaptarse a las bajas de Adam Bareiro y Tomás Belmonte, ambos lesionados, lo que serán dos ausencias sensibles, teniendo en cuenta la importancia del paraguayo en el primer semestre. Si bien el entrenador cuenta con tres nuevos refuerzos, no contará con Sebastián Villa y Álvaro Morata ya que llegaron recién esta semana, por lo que se espera que sean tenidos en cuenta para el choque de Sudamericana.

Por su parte, la buena noticia es el regreso de Tomás Aranda, se puso a punto en los últimos días luego de unos días de descanso por haber estado en la gira de la Selección y hoy podrá jugar por la Copa.

Por su parte, la buena noticia es el regreso de Tomás Aranda, se puso a punto en los últimos días luego de unos días de descanso por haber estado en la gira de la Selección y hoy podrá jugar por la Copa.