Leandro Paredes reveló qué le dijo a Messi en la final de la Copa del Mundo

El jugador de la Juventus describió que llegó a la final del mundial con plena confianza. " Nunca pensé que se nos escapaba la final, como me pasó que nunca pensé que quedaríamos afuera contra México o en otros partido", declaró en una entrevista con la señal deportiva TyC Sports.

"Las sensaciones en el entretiempo de la final eran más que buenas, ellos (Francia) hicieron dos cambios y mostraron debilidad, pero esto es fútbol y no se explica cómo fue que nos empataron 2 a 2 en apenas minutos", detalló respecto a cómo vivió ese momento histórico.

messi paredes

Paredes fue el primero que corrió y abrazó a Messi luego de que Gonzalo Montiel convirtiera el penal que definió la final contra Francia. “En ese momento, lo único que se me vino a la cabeza decir fue ´somos campeones del mundo´. Él nos abrazaba y nos agradecía a todos por haberle dado esa alegría. Cada vez que lo veo y hablo del tema se me pone la piel de pollo y me dan ganas de llorar”, expresó el jugador que llevó la camiseta número 5.

Además, Paredes contó cuánto insistieron para que Messi y Di María sigan jugando en la Selección. “Era difícil que ellos sigan. Le volamos la cabeza tanto a los dos para que sigan algunos partidos más, que disfruten ahora", explicó el jugador.

"Sufrieron tanto para lograr lo que hoy en día lograron y tener que irse así para mí era una locura. Que disfruten de jugar, que la gente los reconozca como campeones del mundo. A dos o tres días de la final "Fideo" decía que pase lo que pase él se iba, pero lo convencimos", expresó con felicidad por la decisión de ambos jugadores.