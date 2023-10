Lautaro Martínez volvió a convertir, pero Inter empató ante Bologna

Corrían 12 minutos del primer tiempo cuando tras una serie de toques de primera por parte del equipo que dirige Simone Inzaghi, Lautaro Martínez remató desde afuera del área que se transformó inatajable para el arquero visitante Lukasz Skorupski.

El encuentro finalmente terminó en igualdad 2 a 2 con tantos de Acerbi (11'); R. Orsolini ( 9' pen.) y J. Zirkzee (52'). Con este empate el Inter quedó en la cima de la tabla con 19 puntos y solo podrá ser superado por el Milan si sale triunfador de su duelo ante el Genoa.

Inter-Bologna 2-2 | Martinez scores again as Inter draw: Goals and Highlights | Serie A 2022/23