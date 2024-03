Las críticas de Gabigol tras la sanción por intento de fraude en un control antidoping: "Decepcionado con..."

Por su parte, al Flamengo se pronunció y aseguraron que asistirán al jugador en la presentación del recurso ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo, “por considerar que no hubo ningún tipo de fraude, ni siquiera tentativa, que justifique el castigo aplicado”.

El futbolista fue denunciado en diciembre por supuestamente haber dificultado la realización de un examen sorpresa contra el dopaje que tuvo lugar en la sede de entrenamiento del club de Río de Janeiro.

Según la denuncia, el delantero de 27 años incumplió el horario de realización de las pruebas, le faltó el respeto a los oficiales y desobedeció sus instrucciones. A diferencia de sus compañeros que se practicaron el chequeo a las diez de la mañana, él habría ignorado el llamado y asistido después del almuerzo, de acuerdo con la acusación.

Cuando finalmente acudió al sitio del test, según los informes, se molestó porque un oficial lo acompañó hasta el baño. Además, no respetó el protocolo de recolección de la muestra. La sanción, a la que cabe recurso en el Tribunal de Arbitraje Deportivo, empezó a correr el 8 de abril pasado, cuando ocurrieron los hechos.

Qué dijo Gabigol luego de haber sido sancionado por dos años

Luego de haberse conocido la sanción, Gabigol, uno de los mayores ídolos del Flamengo, negó las acusaciones y emitió un comunicado a través de sus redes sociales sobre la suspensión.

“Reitero que jamás intenté obstruir o fraudar cualquier examen”, afirmó el futbolista en una nota divulgada en sus redes sociales y agregó: “Me gustaría hablar y aclarar el juicio que se ha llevado a cabo hoy, en el que fui suspendido por un presunto intento de hacer trampa en una prueba antidopaje. A pesar de mi recalificación de la Corte, creo que será el máximo tribunal”.

Gabigol Instagram

Al mismo tiempo, aseguró que, desde el comienzo de su carrera como futbolista, “siempre he seguido las reglas del juego y nunca he consumido sustancias prohibidas”. “Ya me han sometido a decenas de pruebas, todas ellas siempre negativas, lo que refuerza mi compromiso con mi club y con la afición brasileña”, indicó.

“Estoy decepcionado con el resultado del juicio, pero seguiré cooperando con las autoridades deportivas y confío en que mi inocencia será probada y restablecida por el tribunal superior. Agradezco a todos por su apoyo en este momento difícil. Confío en que seré declarado inocente en la instancia superior”, agregó.

En el momento de la acusación, el equipo más popular de Brasil preparaba la final de vuelta del torneo del estado de Rio (Campeonato Carioca) que perdió con su rival de patio, el Fluminense.