Las agenda de Franco Colapinto en la Fórmula 1: Monza, la gira por América y luego en Asia

El estreno del piloto será en el Gran Premio de Italia, que se corre en el mítico circuito de Monza y es el preferido del oriundo de Pilar. "A mí siempre me va bastante bien ahí, es un circuito que me encantó desde la primera vez que corrí. Las carreras salen increíbles, son muy locas, pasa de todo y no ocurre todos los fines de semana. Además, los italianos se vuelven locos cuando va la Fórmula 1", aseguró a C5N en 2022.