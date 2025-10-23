23 de octubre de 2025 Inicio
Hinchas de U. de Chile apedrearon al micro de Lanús: "¿Hasta que no maten un jugador no van a cambiar?"

La visita del Granate era de alto riesgo en Chile, a pesar de jugar el encuentro a puertas cerradas. La bronca del jugador Eduardo Toto Salvio en redes.

Por
El piedrazo que rompió una ventana del micro que transportaba a los jugadores de Lanús.

El piedrazo que rompió una ventana del micro que transportaba a los jugadores de Lanús.

Se sabía que la visita del Granate era de alto riesgo en Chile, a pesar de jugar el encuentro a puertas cerradas. A pesar de los recaudos, los hechos de violencia volvieron a suceder. En el traslado de los jugadores argentinos al Estadio Nacional, un grupo de violentos del conjunto local atacó al colectivo con proyectiles y otros elementos contundentes.

Uno de los piedrazos rompió el vidrio del micro y cayó cerca del jugador Gonzalo Pérez y el juvenil Facundo Sánchez. Además, hubo represión policial contra los hinchas de la Universidad de Chile tras la agresión.

Uno de los referentes de club del Sur del conurbano bonaerense, Eduardo Toto Salvio, compartió una historia de Instagram en la que escribió: “Así nos reciben los hinchas locales. No cambiamos más, no mejoramos más. Lamentable ! Hasta que no maten a un jugador, no van a cambiar?”. Los videos, que fueron virales, se observa tan solo una patrulla policial junto al micro que trasladó a la delegación de Lanús, lo que generó la indignación de los argentinos.

El partido ante la Universidad de Chile se juega sin público por la sanción de la Conmebol a los trasandinos por los incidentes en el partido ante Independiente, en Avellaneda, por los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Mirá el violento ataque al micro de Lanús en Chile

