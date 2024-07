La última función de Ángel Di María en la Selección: el jugador que conquistó el corazón del pueblo argentino

Di Maria La última imagen de Di María como jugador del seleccionado.

"Di la vida por esta camiseta. Hubo veces que no me tocó ganar y me empezó a tocar últimamente. Y estoy agradecido a los que me apoyaron siempre: mi familia y a esta camada que me dio todo", expuso durante la competencia que se desarrolló en Estados Unidos. Es que como dijo el propio jugador, tras coronarse campeón de la Copa América 2021 en el Maracaná de Río de Janeiro, donde convirtió un golazo para el triunfo argentino y romper una sequía de 28 años sin títulos en el seleccionado mayor: "Se rompió la pared, después de darme tantas veces la cabeza contra ella".

Di María Argentina Brasil final Copa América 2021 La estupenda definición de Di María sobre Alisson, arquero de Brasil. Télam

A partir de allí, vivió los capítulos más felices. El hecho de dar una vuelta olímpica generó un romance con la gente. Las quejas quedaron guardadas y aparecieron la euforia, el aplauso y la idolatría. En las Eliminatorias, en la Bombonera, los hinchas le brindaron una merecida ovación contra Venezuela. Eso alimentó más el juego desequilibrante de Di María, que, fiel a su costumbre, volvió a ser determinante para los partidos complejos: golazo contra Italia en la Finalíssima jugada en Wembley y espectacular definición frente a Francia en la final del Mundial de Qatar 2022. Así, su festejo con el corazón se convirtió en póster y su gloria será eterna.

Entre tanto auge popular, llegó un anuncio inesperado. El 17 de octubre de 2023 explicó que llegaba el punto final a su etapa con la Selección. "Es la Copa América y se termina. Es lo último. Vine a Benfica, me dan la posibilidad de poder seguir estando en la Selección en un buen nivel. Ojalá se me dé poder ir a esta Copa América y, como ya lo venía diciendo, va a ser la última”, describió en una entrevista en Urbana Play.

Final argentina francia - di maria gol 5 Otra magnífica resolución: contra Hugo Lloris, arquero de Francia, en Qatar. Télam

La fecha de vencimiento, en principio, es el 14 de julio de 2024. El tiempo dirá si la despedida se revierte, como aclaró Lionel Scaloni: "Veremos si lo convencemos o no". O también si continúa firme en su postura, ya que su esposa Jorgelina Cardoso aclaró el motivo de la determinación de Angelito: "Como dice él, se quiere ir por la puerta grande. Yo al principio le decía: ‘No podés dejar ahora que estás re bien y que la gente te quiere. Ahora no dejes‘. Y me dijo: ‘No, me quiero ir así, bien‘".

Estaba escrito, era de esta manera. Lo soñé y por eso dije que era la última Copa América. Soñé que la ganaba y me retiraba de esta manera. Tengo sensaciones hermosas Estaba escrito, era de esta manera. Lo soñé y por eso dije que era la última Copa América. Soñé que la ganaba y me retiraba de esta manera. Tengo sensaciones hermosas

Di María se va con cinco títulos en la Selección, con un denominador común: convirtió goles en cuatro finales. Además, se va siendo el tercer futbolista que más veces defendió la camiseta albiceleste con 145 presencias (sólo superado por Lionel Messi y Javier Mascherano). Más allá de la importancia para las consagraciones, también es un estupendo asistidor: 29 pases gol. Un futbolista estupendo, que entró en el corazón del pueblo argentino gracias a su talento, pero especialmente por su perseverancia y coraje. Y ese es el principal éxito de Ángel, nunca se dio por vencido, peleó y logró sus sueños, aun cuando muchos -que hoy lo aplauden- lo denostaban.

Los goles más importantes de Di María en la Selección argentina

El jugador rosarino de 36 años quedó en la historia del conjunto albiceleste por convertir cuatro goles clave para la obtención de títulos: la medalla dorada en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, la Copa América de Brasil 2021, la Finalíssima en Wembley contra Italia en 2022 y el Mundial de Qatar 2022.

1) A Nigeria en la final de los Juegos Olímpicos 2008

2) A Brasil en la final de la Copa América 2021

3) A Italia en la Finalíssima 2022

4) A Francia en la final de Qatar 2022