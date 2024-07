Emotivo homenaje a Ángel Di María: el video de un usuario de X que se volvió viral

El usuario @KitoKP (Kito Cappellini) publicó un homenaje al futbolista rosarino de 36 años: "Hola amigos. Les quería compartir el video de despedida que le armé a Di María, nuestro ángel custodio, en la previa de su último vuelo . Sé que no es el único dando vueltas, pero creo que logré darle mi toquecito personal. Espero les guste. Siempre se agradece la difusión".

El material audiovisual, titulado Ángel custodio, cuenta con un recorte de papa Francisco, que explica sobre el ser sobrenatural, acompañado de imágenes de Di María en el seleccionado: desde sus inicios bajo la dirección técnica de Diego Maradona, pasando por jugadas con Lionel Messi, los momentos de gloria y también aquellos en los que sufrió lesiones.

"Estén seguros que nos llevará hasta el final de nuestra vida con su consejo. Y por eso hay que dar escucha a su voz, no rebelarse, ¡echar al compañero de camino es peligroso! Pero justo después haber perdido su amistad, no nos ha dejado solos. Yo mando un ángel desde arriba para custodiarte, para acompañarte en el camino, para que no falles", se escucha mencionar al sumo pontífice. Un video emocionante.

El homenaje a Ángel Di María en redes sociales