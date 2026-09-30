El Banco Central concretó su mayor compra en dos meses, pero septiembre cerró con la menor acumulación del año La autoridad monetaria adquirió u$s160 millones en la última jornada del mes, elevando el saldo mensual a u$s473 millones. Sin embargo, las reservas brutas cayeron a u$s46.090 millones por movimientos bancarios de fin de mes. Por Agregar C5N en









Las compras fueron equivalentes al 15,5% del volumen operado en el mercado y muy por encima del promedio del mes de u$s21,5 millones.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) concretó en la última jornada de septiembre la mayor compra diaria de divisas en dos meses al adquirir u$s160 millones en el Mercado Libre de Cambios (MLC). Sin embargo, la aceleración de la última rueda no alcanzó para modificar la tendencia general del mes: la entidad cerró septiembre con un saldo positivo acumulado de u$s473 millones, marcando el volumen mensual de acumulación más bajo en lo que va de 2026.

#DataBCRA | Encontrá la lista de #PrincipalesVariables en: https://t.co/Qev6HZIV4a #ReservasBCRA pic.twitter.com/vDjCTnRjla — BCRA (@BancoCentral_AR) September 30, 2026 En paralelo a la intervención compradora del Central, las reservas internacionales brutas experimentaron un retroceso diario de u$s1.392 millones, finalizando el noveno mes del año en un nivel de u$s46.090 millones. La contracción respondió a movimientos contables y financieros habituales de fin de mes por parte de los bancos, según consignó Ámbito, los cuales no implican ventas netas de divisas por parte del organismo monetario y se prevé que comiencen a revertirse en las primeras ruedas de octubre.

En el mercado cambiario, la mayor oferta de divisas impulsó una baja en las cotizaciones. El dólar mayorista retrocedió cinco pesos (-0,3%) para ubicarse en $1.517, acumulando en todo septiembre una suba de $8,50. Por su parte, el dólar minorista en las pizarras del Banco Nación cerró a $1.540, el dólar informal o "blue" finalizó sin cambios en $1.560, mientras que en el segmento financiero el dólar MEP cotizó a $1.548,70 y el Contado Con Liquidación (CCL) terminó en $1.614,20.

Con los resultados del cierre mensual, el saldo acumulado de compras netas del BCRA en 2026 alcanzó los u$s14.568 millones, superando la meta anual inicial de u$s10.000 millones. De cara a los próximos meses, las proyecciones oficiales contemplan una mayor entrada de dólares proveniente de la cosecha de trigo y del incremento en las ventas externas del sector energético (impulsadas por Vaca Muerta) y la minería.

El Banco Central finaliza con un saldo positivo de u$s473 millones, mientras que el del año quedó en u$s14.568 millones. @javier_giordano La jornada de cierre registró además un volumen operado de u$s1.033,6 millones en el mercado de contado, la cifra diaria más alta de todo el año. La entidad monetaria que preside Santiago Bausili tuvo su mejor rueda desde el 24 de julio: las compras fueron equivalentes al 15,5% del volumen operado en el MLC (Mercado Libre de Cambios) y muy por encima del promedio del mes de u$s21,5 millones.