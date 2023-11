La séptima no llega: todas las finales que Boca perdió en la Copa Libertadores 

Se trata de la cuarta edición del torneo y la primera final continental que Boca disputó. En aquella época la finales eran con partidos de ida y vuelta. El conjunto brasilero, con Pelé en su máxima expresión, se impuso en ambos encuentros: ganó 3-2 en el Maracaná y luego 2-1 en La Bombonera, con un gol del astro brasileñoo a falta de 7 minutos para el final.

Luego de consagrarse campeón en las ediciones 1977 y 1978, Boca perdió con Olimpia y se quedó a las puertas de convertirse en el tercer equipo en conseguir el tricampeonato continental luego de Estudiantes de La Plata e Independiente.

El conjunto Xeneize, dirigido por Juan Carlos Lorenzo cayó frente a los paraguayos, que ganaron 2-0 en Asunción y empataron 0-0 en Buenos Aires para conseguir la primera Copa Libertadores de su historia.

Se trata de la única definición continental que perdió Carlos Bianchi. Tras eliminar a River en semifinales todo parecía llevar a Boca a una nueva consagración. Pero se encontró con el Once Caldas, un equipo colombiano que decidió hacer historia.

Tras un empate cerrado por 0-0 en La Bombonera, la definición llegó en Manizales y por penales luego de un nuevo empate durante los 90 minutos por 1-1. Allí, el arquero Henao se convirtió en héroe al atajar el penal definitorio y consagrar al conjunto colombiano por primera vez campeón de América.

Once Caldas 1 vs Boca Jrs 1 Copa Libertadores 2004 Final ONCE CALDAS Campeon FUTBOL RETRO TV