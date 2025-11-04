4 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

La sencillez con onda de Paulo Dybala: outfit relajado y zapatillas trendy

El futbolista argentino, actual jugador de la Roma, sorprendió con un estilo que combinó prendas de colores básicos, con un estilo muy casual.

Por
  • Paulo Dybala combina su éxito profesional con la vida hogareña, junto a su esposa Oriana Sabatini y su perro Bowen.
  • El futbolista demostró su buen gusto con un outfit moderno y relajado: una campera de gamuza color camel, pantalones negros oversize y zapatillas deportivas blancas minimalistas.
  • Dybala tuvo un partido complicado contra el Milán en San Siro, donde erró un penal a los 37 minutos del segundo tiempo que le hubiera dado el empate a la Roma.
  • Tuvo que retirarse del partido por una molestia muscular, a la espera de saber si podrá jugar el próximo.

Paulo Dybala se encuentra en un momento álgido de su carrera profesional como jugador de la Roma. Sin embargo, no pierde oportunidad para disfrutar del hogar y mostrarse en sus redes sociales. En una de sus publicaciones recientes, el campeón del mundo demuestra una vez más cómo dominar el arte del estilo casual y a la moda.

Este jugador se retiró tras ganar la Europa League 2025 con Tottenham.
Te puede interesar:

Jugó en una de las mejores ligas de Europa y ahora se dedica al mundo de la fotografía y del cine

La fotografía captura un momento tierno e íntimo al aire libre acompañado de "Bowencito", el perro que tienen junto a su esposa, la actriz y modelo, Oriana Sabatini, quien está embarazada de su primer hijo. En Septiembre, la pareja sorprendió a los usuarios que los siguen compartiendo la noticia en sus redes por medio de un video, donde se ven algunas de las ecografías del bebé.

Paulo Dybala (2)
Paulo Dybala compartió imagenes junto a su perro Bowen.

Paulo Dybala compartió imagenes junto a su perro Bowen.

El futbolista lleva un look casual y moderno, con una paleta de colores neutros y terrosos que le dan una sensación de comodidad y sofisticación relajada. La campera estilo bomber se lleva todas las miradas. La prenda en tono camel o marrón claro, con textura de gamuza le da un toque sofisticado pero casual. En su muñeca izquierda, se destaca un reloj dorado de malla, añadiendo un elemento de lujo discreto.

Viste un pantalón de corte ancho o relaxed fit en color negro. Siempre muy atento a las modas, el corte oversize en el pantalón es una tendencia latente.

Paulo Dybala

El outfit se completa con básicos: una remera lisa de color blanco, que contrasta limpiamente con el tono de la campera, y unas zapatillas deportivas de estilo clásico y minimalista, también blancas.

Dybala erró un penal después de cuatro años

Paulo Dybala tuvo una presentación difícil en su último partido en el estadio mítico San Siro, donde la Roma se enfrentó a Milán en una jornada que no estuvo exenta de tensiones.

A los 37 minutos del segundo tiempo, el jugador argentino debió hacerse cargo del penal, con la presión de revertir el marcador que venía 1 a 0. Pero su remate fue contenido por el francés Mike Maignan, que anticipó la dirección de la pelota y perdió la oportunidad de igualar el partido.

Paulo Dybala (3)
La Joya luciendo la nueva camiseta alternativa de la Roma.

La Joya luciendo la nueva camiseta alternativa de la Roma.

Dybala no erraba un penal desde el 2 de noviembre de 2021, momento en el que jugaba en la Juventus. Había sido en un partido correspondiente a la Champions League ante el Zenit de San Petersburgo.

Minutos después de este momento, el jugador de 31 años debió retirarse del partido que terminó en derrota para su equipo, debido a una molestia muscular. Finalmente, el partido terminó 1 a 0.

Según medios italianos, tendría una lesión en el flexor de su muslo izquierdo. Es esperable que se someta a estudios médicos específicos para poder determinar la gravedad y estimar los plazos de recuperación, sin embargo, todavía no hay novedades sobre su condición.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Aprevide sancionó a Racing por tres fechas.

Aprevide sancionó duramente a Racing tras el recibimiento ante Flamengo por Copa Libertadores

Imanol Machuca, Facundo Garcés y Rodrigo Holgado.

La FIFA sancionó a tres futbolistas argentinos: no podrán jugar por un año por falsificar documentos para Malasia

play

River comienza la era Di Carlo: Stefano asumió la presidencia

River cosechó su cuarta derrota consecutiva de local, la primera vez que ocurre en losúltimos 99 años.

La noticia de Gallardo que pone en el vilo a los hinchas de River, tras la dura derrota

El regalo se conoció poco después del debut de Cristiano Jr. con la selección Sub-16 de Portugal.

Cómo es el fascinante auto de lujo que Cristiano Ronaldo le regaló a su hijo de 15 años: sale 300 mil euros

La última vez que Borja convirtió un gol fue en la 11° fecha del Torneo Clausura ante Rosario Central

El contundente mensaje de Borja tras errar el penal: "Queda mucha historia por contar"

Rating Cero

Alfa, otra vez envuelto en una polémica.

Alfa fue acusado de chocar a una moto y se defendió diciendo que le iban a robar porque "estaba con un Mercedes en el conurbano"

Mario Pergolini seguirá en El Trece durante el 2026.
play

Se filtró el sueldo de Mario Pergolini en El Trece: "Verdes por mes..."

Diane Ladd, estrella de Hollywood, murió a los 89 años.

Conmoción en Hollywood: murió Diane Ladd, protagonista de Rambling Rose

MasterChef Celebrity ﻿quedó expuesto tras filtrarse su eliminación.

Se filtró la nueva eliminación de MasterChef Celebrity: quién dejará el certamen

MasterChef Celebrity mejoró su rating tras la renovación de los participantes.
play

MasterChef Celebrity mejoró su rating tras la renovación de los participantes

Es una joya del cine, está en Netflix y se destaca por ser un thriller psicológico excelente

últimas noticias

Este jugador se retiró tras ganar la Europa League 2025 con Tottenham.

Jugó en una de las mejores ligas de Europa y ahora se dedica al mundo de la fotografía y del cine

Hace 10 minutos

La sencillez con onda de Paulo Dybala: outfit relajado y zapatillas trendy

Hace 16 minutos
La APU por Nacimiento se cobra una sola vez y alcanza los $69.760,97 en noviembre 2025.

ANSES entrega $69.760 a un grupo: chequeá si accedés en noviembre 2025

Hace 16 minutos

Viajar a Córdoba: el pueblito que tiene un sendero hermoso que cruza distintas playitas

Hace 19 minutos
El salario mínimo, vital y móvil perdió 34% de poder adquisitivo durante la era Milei.

El Gobierno convocó al Consejo del Salario Mínimo: cuándo se define el aumento de sueldos

Hace 28 minutos