La sencillez con onda de Paulo Dybala: outfit relajado y zapatillas trendy

El futbolista argentino, actual jugador de la Roma, sorprendió con un estilo que combinó prendas de colores básicos, con un estilo muy casual.

Paulo Dybala se encuentra en un momento álgido de su carrera profesional como jugador de la Roma. Sin embargo, no pierde oportunidad para disfrutar del hogar y mostrarse en sus redes sociales. En una de sus publicaciones recientes, el campeón del mundo demuestra una vez más cómo dominar el arte del estilo casual y a la moda.

La fotografía captura un momento tierno e íntimo al aire libre acompañado de "Bowencito" , el perro que tienen junto a su esposa, la actriz y modelo, Oriana Sabatini , quien está embarazada de su primer hijo. En Septiembre, la pareja sorprendió a los usuarios que los siguen compartiendo la noticia en sus redes por medio de un video, donde se ven algunas de las ecografías del bebé.

El futbolista lleva un look casual y moderno , con una paleta de colores neutros y terrosos que le dan una sensación de comodidad y sofisticación relajada. La campera estilo bomber se lleva todas las miradas. La prenda en tono camel o marrón claro, con textura de gamuza le da un toque sofisticado pero casual. En su muñeca izquierda, se destaca un reloj dorado de malla , añadiendo un elemento de lujo discreto.

Viste un pantalón de corte ancho o relaxed fit en color negro . Siempre muy atento a las modas, el corte oversize en el pantalón es una tendencia latente.

El outfit se completa con básicos: una remera lisa de color blanco, que contrasta limpiamente con el tono de la campera, y unas zapatillas deportivas de estilo clásico y minimalista, también blancas.

Dybala erró un penal después de cuatro años

Paulo Dybala tuvo una presentación difícil en su último partido en el estadio mítico San Siro, donde la Roma se enfrentó a Milán en una jornada que no estuvo exenta de tensiones.

A los 37 minutos del segundo tiempo, el jugador argentino debió hacerse cargo del penal, con la presión de revertir el marcador que venía 1 a 0. Pero su remate fue contenido por el francés Mike Maignan, que anticipó la dirección de la pelota y perdió la oportunidad de igualar el partido.

Paulo Dybala (3) La Joya luciendo la nueva camiseta alternativa de la Roma. Instagram: Paulo Dybala

Dybala no erraba un penal desde el 2 de noviembre de 2021, momento en el que jugaba en la Juventus. Había sido en un partido correspondiente a la Champions League ante el Zenit de San Petersburgo.

Minutos después de este momento, el jugador de 31 años debió retirarse del partido que terminó en derrota para su equipo, debido a una molestia muscular. Finalmente, el partido terminó 1 a 0.

Según medios italianos, tendría una lesión en el flexor de su muslo izquierdo. Es esperable que se someta a estudios médicos específicos para poder determinar la gravedad y estimar los plazos de recuperación, sin embargo, todavía no hay novedades sobre su condición.