2 de octubre de 2026 Inicio
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Adiós Pack Fútbol: los partidos liberados de la fecha 11 del Torneo Clausura 2026

La televisión sumará dos encuentros clave este fin de semana, con cuatro equipos que buscarán puntos decisivos y una programación que trae novedades para los hinchas.

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El clásico cordobés entre Talleres y Belgrano se jugará el domingo a las 17 hs.

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La fecha 11 del Torneo Clausura 2026 comenzará este viernes 2 de octubre y tendrá una extensa programación repartida hasta el miércoles 14. En medio de la expectativa por el regreso de la Liga Profesional, se conocieron los encuentros que podrán seguirse sin depender exclusivamente del Pack Fútbol.

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De acuerdo con la información que se difundió este viernes, serán dos partidos los que tendrán transmisión por la señal convencional de ESPN: uno correspondiente a la Zona B y otro a la Zona A.

River visitará a Sarmiento en Junín el próximo miércoles y Boca recibe este viernes a Unión de Santa Fe.

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Los partidos liberados de la fecha 11 del Torneo Clausura 2026

El primero será Argentinos Juniors vs. Tigre, programado para el domingo 4 de octubre a las 19.15, en La Paternal y por la Zona B. Según la información difundida este viernes, podrá verse por la señal convencional de ESPN por cable, sin necesidad de contratar exclusivamente el Pack Fútbol.

El encuentro encuentra al Bicho en la cima de su grupo: después de diez fechas, Argentinos suma 18 puntos y comparte el liderazgo con Rosario Central. Tigre, en cambio, llega con 12 unidades, ocupa el décimo puesto y necesita recuperar terreno para ingresar entre los ocho que avanzan a los playoffs.

Argentinos viene de perder, de visitante, ante Rosario Central por el Clausura.

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El segundo partido informado como liberado será Estudiantes de La Plata vs. Gimnasia y Esgrima de Mendoza, el lunes 5 de octubre desde las 19, también por la señal básica de ESPN por cable. El encuentro corresponde a la Zona A y enfrentará a dos equipos que llegan a la fecha 11 atravesando realidades diferentes.

Gimnasia de Mendoza está cuarto con 17 puntos, dentro de los puestos de clasificación, mientras que Estudiantes aparece 11° con 10 unidades, a seis puntos del octavo lugar. El Lobo mendocino viene de igualar 0-0 con Deportivo Riestra, mientras que el Pincha perdió 2-1 frente a Lanús en su última presentación del Clausura.

Estudiantes viene de caer 2-1 ante Lanús en la última fecha de la Copa de la Liga.

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La agenda completa de la fecha 11 del Torneo Clausura 2026: partidos, días, horarios y TV

La programación de la Liga Profesional se extenderá desde este viernes hasta el miércoles 14 de octubre, cuando se dispute el encuentro postergado entre Sarmiento y River. La organización modificó varios horarios por los compromisos de la Selección Argentina durante la ventana internacional.

  • Viernes 2 de octubre

    • 19.15: Independiente vs. Instituto — ESPN Premium

    • 21.30: Boca vs. Unión — ESPN Premium

    • 21.30: Independiente Rivadavia vs. Gimnasia LP — TNT Sports

  • Sábado 3 de octubre

    • 14.45: Defensa y Justicia vs. San Lorenzo — ESPN Premium

    • 17.00: Atlético Tucumán vs. Barracas Central — ESPN Premium

    • 17.00: Newell's vs. Lanús — TNT Sports

  • Domingo 4 de octubre

    • 14.45: Huracán vs. Aldosivi — TNT Sports

    • 17.00: Talleres vs. Belgrano — ESPN Premium

    • 19.15: Argentinos Juniors vs. Tigre — ESPN / ESPN Premium

    • 21.30: Estudiantes de Río Cuarto vs. Racing — TNT Sports

  • Lunes 5 de octubre

    • 16.45: Deportivo Riestra vs. Central Córdoba — TNT Sports

    • 19.00: Estudiantes de La Plata vs. Gimnasia de Mendoza — ESPN / ESPN Premium

    • 19.00: Vélez vs. Platense — TNT Sports

    • 21.15: Banfield vs. Rosario Central — ESPN Premium

  • Miércoles 14 de octubre

    • 19.00: Sarmiento vs. River — TNT Sports.

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