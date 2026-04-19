Rival de Argentina en el Mundial 2026: cuándo fue que Jordania se proclamó como estado independiente Un país joven con raíces profundas en la historia de la humanidad. Su evolución permite ver los cambios políticos de toda una región. Por + Seguir en







Esta región fue escenario de distintas culturas y civilizaciones que dejaron huella en su identidad.

Jordania es un país relativamente joven, surgido tras cambios geopolíticos del siglo XX.

Su territorio fue escenario de múltiples civilizaciones y culturas a lo largo de miles de años.

La independencia se concretó luego del periodo de control británico tras la Segunda Guerra Mundial.

Hoy mantiene un rol clave en Medio Oriente como mediador en conflictos regionales. Jordania, uno de los países que se cruzará con la Argentina en el Mundial 2026, cuenta con una historia reciente como Estado independiente, aunque su territorio posee un pasado milenario. Su conformación actual es el resultado de procesos políticos que se desarrollaron a lo largo del siglo XX.

Antes de su creación como nación, esta región fue escenario de distintas culturas y civilizaciones que dejaron huella en su identidad. Desde asentamientos prehistóricos hasta grandes imperios, el territorio actual de Jordania fue un punto estratégico en el desarrollo de la humanidad.

Con el paso del tiempo, los cambios en el mapa político mundial terminaron dando lugar a su independencia, marcando el inicio de una nueva etapa que definiría su rol en la región.

Jordania Travelplan Cuál es la historia de Jordania y su creación como estado independiente. El territorio de Jordania tiene registros de ocupación desde el Neolítico, con asentamientos que desarrollaron prácticas como la domesticación de animales. A lo largo de los siglos, diferentes pueblos y reinos se establecieron en la zona, entre estos Edom, Moab y Ammon, además de potencias como egipcios, asirios y persas.

Más adelante, los nabateos se asentaron en Petra y desarrollaron un importante centro comercial, mientras que los romanos incorporaron la región como parte de su imperio bajo el nombre de Arabia Petra. Posteriormente, el cristianismo se consolidó durante el dominio bizantino, dejando una fuerte influencia cultural y religiosa.

Jordania Viajes National Geographic En el siglo VII, su expansión marcó un nuevo periodo bajo dominio árabe, seguido por etapas de control cruzado y posteriormente por el Imperio otomano, que gobernó la región durante varios siglos hasta comienzos del siglo XX. El cambio decisivo llegó luego de la Primera y Segunda Guerra Mundial, cuando el territorio quedó bajo control británico como Transjordania. Finalmente, en 1946, el país se proclamó como un Estado independiente bajo una monarquía, dando origen a la Jordania actual y abriendo una etapa marcada por su participación en los conflictos y acuerdos de Medio Oriente.