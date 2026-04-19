19 de abril de 2026 Inicio
En Vivo

Rival de Argentina en el Mundial 2026: cuándo fue que Jordania se proclamó como estado independiente

Un país joven con raíces profundas en la historia de la humanidad. Su evolución permite ver los cambios políticos de toda una región.

Por
Esta región fue escenario de distintas culturas y civilizaciones que dejaron huella en su identidad.

Esta región fue escenario de distintas culturas y civilizaciones que dejaron huella en su identidad.

  • Jordania es un país relativamente joven, surgido tras cambios geopolíticos del siglo XX.
  • Su territorio fue escenario de múltiples civilizaciones y culturas a lo largo de miles de años.
  • La independencia se concretó luego del periodo de control británico tras la Segunda Guerra Mundial.
  • Hoy mantiene un rol clave en Medio Oriente como mediador en conflictos regionales.

Jordania, uno de los países que se cruzará con la Argentina en el Mundial 2026, cuenta con una historia reciente como Estado independiente, aunque su territorio posee un pasado milenario. Su conformación actual es el resultado de procesos políticos que se desarrollaron a lo largo del siglo XX.

Enzo volvió a jugar en los Blues, tras un insólito castigo de la dirigencia inglesa.
Te puede interesar:

Alarma en la Selección argentina: Enzo Fernández pidió el cambio y preocupa su estado físico

Antes de su creación como nación, esta región fue escenario de distintas culturas y civilizaciones que dejaron huella en su identidad. Desde asentamientos prehistóricos hasta grandes imperios, el territorio actual de Jordania fue un punto estratégico en el desarrollo de la humanidad.

Con el paso del tiempo, los cambios en el mapa político mundial terminaron dando lugar a su independencia, marcando el inicio de una nueva etapa que definiría su rol en la región.

Jordania

Cuál es la historia de Jordania y su creación como estado independiente.

El territorio de Jordania tiene registros de ocupación desde el Neolítico, con asentamientos que desarrollaron prácticas como la domesticación de animales. A lo largo de los siglos, diferentes pueblos y reinos se establecieron en la zona, entre estos Edom, Moab y Ammon, además de potencias como egipcios, asirios y persas.

Más adelante, los nabateos se asentaron en Petra y desarrollaron un importante centro comercial, mientras que los romanos incorporaron la región como parte de su imperio bajo el nombre de Arabia Petra. Posteriormente, el cristianismo se consolidó durante el dominio bizantino, dejando una fuerte influencia cultural y religiosa.

Jordania

En el siglo VII, su expansión marcó un nuevo periodo bajo dominio árabe, seguido por etapas de control cruzado y posteriormente por el Imperio otomano, que gobernó la región durante varios siglos hasta comienzos del siglo XX.

El cambio decisivo llegó luego de la Primera y Segunda Guerra Mundial, cuando el territorio quedó bajo control británico como Transjordania. Finalmente, en 1946, el país se proclamó como un Estado independiente bajo una monarquía, dando origen a la Jordania actual y abriendo una etapa marcada por su participación en los conflictos y acuerdos de Medio Oriente.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La selección uzbeca selló su pase el 5 de junio de 2025 tras empatar sin goles contra Emiratos Árabes Unidos en Abu Dhabi. 

Debut en el Mundial 2026: dónde está y cuál es la historia de Uzbekistán

 La final del mundial será el 19 de julio. 

Coldplay es el primer artista confirmado para el show de medio tiempo en la final del Mundial

 La selección de Cabo Verde ha hecho historia al clasificar por primera vez a una Copa del Mundo para la edición de 2026. Los Tiburones Azules aseguraron su lugar tras finalizar como líderes del Grupo D en las eliminatorias africanas, superando a potencias como Camerún.

Debut en el Mundial 2026: dónde está Cabo Verde y qué curiosidad tiene

Closs relatará a la Selección argentina.

Mariano Closs va a relatar a la Selección argentina en el Mundial 2026: dónde verlo

La inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 será el 11 de junio de 2026 en el legendario Estadio Azteca de la Ciudad de México.

Mundial 2026: se filtraron los artistas que estarán en el show de la final

¿Dónde queda Curazao y qué características tiene la isla que debutará en el Mundial 2026?

Donde queda Curazao y qué carcaterísticas tiene la isla que debutará en el Mundial 2026

Rating Cero

Emily Ceco tiene nueva pareja y lo presentó en redes sociales: quién es

Emily Ceco tiene nueva pareja y lo presentó en redes sociales: quién es

Actualmente cumple una condena de 50 años de prisión.

Qué pasó con Samuel Bateman: el líder religioso autoproclamado profeta y su historia llegó a Netflix

Coty Romero reveló que su salida estaba pactada.

Coty Romero reveló que su salida de Cárcel de Gemelos estaba arreglada: "No me podía quedar"

Posible infidelidad de Adabel Guerrero a su marido, tras catorce años de relación. Pura polémica.

Se filtró por qué Adabel Guerrero se separó de su pareja después de 14 años

Los Simpson, una pasión argentina.
play

Día Mundial de Los Simpson: por qué los amamos tanto en Argentina

Mirtha Legrand regresará el sábado.

Confirmado: Juanita Viale reveló cuándo vuelve Mirtha Legrand a su programa en El Trece

últimas noticias

play
El presidente estadounidense Donald Trump. 

La ultraderecha y los cristianos comienzan a soltarle la mano a Trump por su rol en Irán

Hace 13 minutos
Recorrida en el microcentro de la ciudad.

Si visitas Buenos Aires, estos son los paseos imperdibles que tiene Balvanera

Hace 13 minutos
Emily Ceco tiene nueva pareja y lo presentó en redes sociales: quién es

Emily Ceco tiene nueva pareja y lo presentó en redes sociales: quién es

Hace 14 minutos
La freidora de aire permite cocinar croquetas con menos aceite y buenos resultados.

Cómo preparar unas croquetas congeladas con la freidora de aire y que queden riquísimas

Hace 16 minutos
De promesa del fútbol a una vida judicial marcada por cambios extremos.

El futbolista que jugó en River y Boca, pero su vida dio un giro y terminó en la cárcel

Hace 16 minutos