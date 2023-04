La respuesta de Diego Martínez sobre su posible futuro en Boca

"Llegado el caso de ese posible interés, lo que me genera es orgullo y satisfacción como cuerpo técnico porque todos sabemos lo que significa Boca y hablaremos y veremos qué es lo mejor para todas las partes", señaló.

"Me llena de orgullo y satisfacción. Todos sabemos lo que significa #Boca"



"No tuve ninguna comunicación del lado de #Boca pero llegado el caso del interés, nos sentaremos a hablar y veremos qué es lo mejor para todas las partes"



Sobre su presente en Tigre, el entrenador remarcó que "hace 7 años me fui de Boca, me formé como entrenador, me formé como futbolista, aunque fue solamente un año, y hoy después de ese tiempo me encuentro en Tigre, en Primera División, después de pasar por todas las categorías del fútbol argentino y tratando de hacer mi camino y realmente me siento muy feliz en el club, me siento muy valorado".