La respuesta de Demichelis tras la polémica con los penales de Barco

El delantero erró el primer disparo desde el punto penal, y en la repetición no solo desobedeció al entrenador por no dejar patear a Miguel Borja, sino que además, volvió a fallar el tiro.

"Consideré que no estaba al 100% para jugar el segundo tiempo", explicó sobre la salida de Barco en el entretiempo

Luego de varios minutos de discusiones de los jugadores del Decano con el árbitro, y de Barco y Miguel Borja por ver quién remataba el disparo, lo tomó el exfutbolista de Independiente y su disparo fue despejado por José Devecchi con los pies, pero, tras la intervención del VAR, el juez decidió repetir la ejecución por invasión de campo de varios jugadores del conjunto local.

La discusión entre Barco y Borja continuó, y pese a que el entrenador riverplatense, muy molesto, indicaba desde afuera del campo que rematara el colombiano, el mediocampista desoyó las órdenes del técnico, volvió a rematar y su tiro se fue desviado por encima del travesaño, cuando transcurrían 27 minutos.

Si bien luego de eso el exjugador del Rojo siguió en cancha, en el entre tiempo, Demichelis tomó la decisión de reemplazarlo por el juvenil Franco Mastantuono.

Una vez finalizado el encuentro que finalizó sin goles, Micho dio una conferencia de prensa y explicó por qué decidió sacar a Barco en el inicio del segundo tiempo. “Consideré que no estaba al 100% para jugar el segundo tiempo”, explicó.

La baca de Martín Demichelis a Esequiel Barco tras el fallo de los penales

Si bien Martín Demichelis decidió que Esequiel Barco no jugara el segundo tiempo, durante la conferencia de prensa, el técnico de River explicó cómo se vivió dentro del vestuario y salió a bancarlo públicamente.

“Respecto a la jugada de Esequiel a cualquiera le puede pasar errar un penal, consideré que no estaba emocionalmente para que siguiera jugando en el segundo. Es un gran chico. Quería participar porque todavía no había convertido”, expresó en principio Demichelis y agregó: “No es egocéntrico, no es un chico que solo piense en él, de todo se aprende y seguramente hoy se lleve una gran experiencia”.

"A CUALQUIERA LE PUEDE PASAR DE ERRAR UN PENAL, EN ESTE CASO DOS..." Martín Demichelis habló sobre la situación de Barco.





Sobre su orden de que en la repetición lo ejecutara el colombiano explicó que cualesquiera de los dos son encargados de patear y “los chicos tienen que resolver en el campo dependiendo de sus propias sensaciones”. “Cuando agarró Esequiel ahí sí participé en pedirle que fuera Miguel (Borja), no se dio y el desenlace ya es conocido”, señaló.

Por último despejó alguna duda sobre un posible malestar dentro del vestuario: “Eso es a libre interpretación del afuera. Lo que haya que hablar puertas adentro lo haremos. Esequiel ya pidió disculpas, es un jugador muy desequilibrante. Luego del segundo penal se vio en situaciones erráticas que para él son atípicas y consideré que no estaba al 100% emocionalmente”.

Por su parte, quien también habló fue el capitán del equipo, Franco Armani, quien primero hizo un análisis del punto logrado en Tucumán y luego minimizó la secuencia de los penales malogrados.

“El punto sirve, además siempre es bueno mantener el arco en cero. Hay que hacer valer este punto ganando el domingo en casa contra Banfield”, sostuvo y señaló: “Son cosas del partido, ya está. Se hablará después y se aclararán las cosas. No hay que dramatizar”.