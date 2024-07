La respuesta del Chiqui Tapia al video viral: compartió una foto junto a la persona que le secó la nuca

Ante la consulta de los usuarios, el presidente de AFA aclaró: "Estos días estuve con mucha fiebre y malestar debido a las altas temperaturas. No me podía ni mover y no me quería perder el partido. Por eso, Luciano Nakis estuvo ahí para acompañarme. Esto también es la Selección. Hay equipo dentro y fuera de la cancha", sostuvo.

Nakis, prosecretario de AFA y presidente del club Armenio, también explicó la secuencia y aclaró que no estaba secando la transpiración de Tapia, como se interpretó en un primer momento, sino que le aplicaba "paños fríos con hielo". "El presidente estuvo con fiebre todo el día y le había bajado la presión", indicó a TN.

Argentina derrotó 2-0 a Canadá por la semifinal de la Copa América que se jugó este martes en el estadio Met Life de Nueva Jersey. Las altas temperaturas fueron una constante a lo largo de todo el torneo, ya que se desarrolla durante el verano del hemisferio norte, y algunas jornadas llegaron a superar los 40°.

La Selección argentina jugará la final de la Copa América: día, horario y rival

La Selección argentina clasificó a la final de la Copa América 2024 luego de ganarle 2-0 a Canadá. El equipo que lidera Lionel Messi y conduce Lionel Scaloni disputará el partido decisivo el domingo 14 de julio, a partir de las 21, en el Hard Rock Stadium de Miami.

El rival de la Scaloneta se definirá este miércoles, desde las 21, con el duelo entre la Selección de Uruguay que entrena Marcelo Bielsa y el seleccionado de Colombia, que dirige Néstor Lorenzo.