Hallaron muerta a una beba en la Universidad de La Plata y detuvieron a su madre El cuerpo fue encontrado en un sector en obra de la Facultad de Arquitectura. La mujer, que había sido reportada como desaparecida, fue localizada horas después y quedó imputada mientras avanza la investigación. Por + Seguir en







Hallaron muerta a una beba en la UNLP y detuvieron a su madre: los hechos

Una beba de pocos meses fue encontrada sin vida este lunes en un predio de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de La Plata y el caso dio un giro drástico en cuestión de horas: la madre de la niña fue detenida y quedó acusada de homicidio.

El hallazgo se produjo en una zona en construcción lindera al edificio de Ciencias Agrarias, donde un trabajador detectó el cuerpo. Junto a la menor había documentación que permitió identificarla rápidamente. De acuerdo con las primeras estimaciones, tendría alrededor de dos meses y medio.

En un comienzo, la investigación se centró en ubicar a la madre, quien había sido denunciada como desaparecida durante el fin de semana. La mujer fue encontrada inicialmente en la zona de 122 y 50, en buen estado general, aunque atravesando un cuadro psiquiátrico que motivó su evaluación médica.

Sin embargo, con el correr de las horas y a partir de nuevas evidencias recolectadas, efectivos de la Brigada Federal La Plata lograron localizarla nuevamente en 1 y 45. Allí se concretó su detención por orden judicial. Se trata de Camila de Viggiano Rojas, de 32 años y nacionalidad chilena, quien fue trasladada a una dependencia de la Policía Federal.

El expediente, que en un primer momento se tramitaba como “averiguación de causales de muerte”, fue recaratulado como homicidio por disposición del juzgado federal interviniente, a cargo de Alejo Ramos Padilla.