13 de abril de 2026 Inicio
En Vivo

Hallaron muerta a una beba en la Universidad de La Plata y detuvieron a su madre

El cuerpo fue encontrado en un sector en obra de la Facultad de Arquitectura. La mujer, que había sido reportada como desaparecida, fue localizada horas después y quedó imputada mientras avanza la investigación.

Por
Hallaron muerta a una beba en la UNLP y detuvieron a su madre: los hechos

Hallaron muerta a una beba en la UNLP y detuvieron a su madre: los hechos

Una beba de pocos meses fue encontrada sin vida este lunes en un predio de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de La Plata y el caso dio un giro drástico en cuestión de horas: la madre de la niña fue detenida y quedó acusada de homicidio.

La medida se formalizó con el Decreto 139/2026, firmado por Javier Milei y Luis Caputo.
Te puede interesar:

Nueva VTV: cuándo debes hacer el trámite por primera vez si tenés un 0 kilómetro de 2026

El hallazgo se produjo en una zona en construcción lindera al edificio de Ciencias Agrarias, donde un trabajador detectó el cuerpo. Junto a la menor había documentación que permitió identificarla rápidamente. De acuerdo con las primeras estimaciones, tendría alrededor de dos meses y medio.

En un comienzo, la investigación se centró en ubicar a la madre, quien había sido denunciada como desaparecida durante el fin de semana. La mujer fue encontrada inicialmente en la zona de 122 y 50, en buen estado general, aunque atravesando un cuadro psiquiátrico que motivó su evaluación médica.

Sin embargo, con el correr de las horas y a partir de nuevas evidencias recolectadas, efectivos de la Brigada Federal La Plata lograron localizarla nuevamente en 1 y 45. Allí se concretó su detención por orden judicial. Se trata de Camila de Viggiano Rojas, de 32 años y nacionalidad chilena, quien fue trasladada a una dependencia de la Policía Federal.

El expediente, que en un primer momento se tramitaba como “averiguación de causales de muerte”, fue recaratulado como homicidio por disposición del juzgado federal interviniente, a cargo de Alejo Ramos Padilla.

Entre las medidas ordenadas figuran la toma de testimonios a empleados de la obra donde fue encontrado el cuerpo, el relevamiento de cámaras de seguridad en la zona y la intervención de una brigada especializada en homicidios. Además, la acusada será trasladada a sede judicial para prestar declaración indagatoria.

Mientras tanto, familiares de la beba reconocieron el cuerpo en el lugar del hallazgo, en medio de escenas de profundo dolor. La autopsia será clave para determinar con precisión las circunstancias y el momento de la muerte, en una causa que continúa en plena evolución y no descarta nuevas actuaciones en las próximas horas.

Noticias relacionadas

Una mujer fue arrollada por una formación de la Línea B de subte. 

Horror en la estación Lacroze: una mujer fue arrollada por el subte y le amputaron una pierna

Jonatan Romero y Damián Escalante.

Mató a un amigo en su cumpleaños y compartió un video con su confesión: "Fue en defensa propia"

El hecho se produjo en Pilar.

Tragedia en Pilar: tres jóvenes murieron por un incendio en una casa

La reflexión del filósofo moderno Kierkegaard sobre la complejidad de los problemas. 

El filósofo que reflexionó: "la vida solo puede entenderse mirando hacia atrás, pero tiene que ser vivida hacia delante"

Quién era Bárbara Granado Schonholz, la médica que murió en un trágico accidente al bajar de un colectivo

Quién era Bárbara Granado Schonholz, la médica que murió en un trágico accidente al bajar de un colectivo

El momento que se hizo viral en las redes: La sorpresa de un chofer

Cómo fue el momento viral que vivió Luis Fonsi en las calles de México

Rating Cero

Ricardo Fort paranormal: su hija aseguró que lo vieron aparecer tres veces en el edificio donde vivía

Ricardo Fort paranormal: su hija aseguró que lo vieron aparecer tres veces en el edificio donde vivía

Según él, el personaje lo dejó encasillado y redujo sus oportunidades de participar en grandes producciones de Hollywood.

Qué fue de la vida del actor que hizo de Jesús en La Pasión de Cristo

El hijo adoptado por el conductor y la locutora Marta Moreno se encuentra internado por una grave enfermedad mental.

El difícil momento del hijo de Silvio Soldán: "Silvito tiene un cuadro de salud irreversible"

La película estreno de HBO Max.
play

Esta es la película de terror que acaba de llegar a HBO Max y fue furor en más de 20 países

El futbolista profundizó sobre cómo impactaron esas acusaciones tanto en lo personal como en el día a día dentro de Boca.

Un famoso futbolista reveló cómo le afectaron los rumores sobre su nueva novia de cara al plantel

Luis Brandoni tiene 85 años.

Preocupación por la salud de Luis Brandoni: se cayó en su casa y está internado

últimas noticias

La firma acumula 33 cheques rechazados por un valor de $44.978.000.

El fabricante de Reebok, Kappa y Kevingston entró en concurso preventivo

Hace 12 minutos
Ricardo Fort paranormal: su hija aseguró que lo vieron aparecer tres veces en el edificio donde vivía

Ricardo Fort paranormal: su hija aseguró que lo vieron aparecer tres veces en el edificio donde vivía

Hace 13 minutos
La localidad balnearia es perteneciente al partido de Mar Chiquita.

Turismo por Buenos Aires: el pueblo donde se pueden encontrar las mejores empanadas de la región

Hace 17 minutos
Apostó por la formación académica y eligió desarrollar una profesión totalmente distinta.

El futbolista que pasó de la cancha al estudio: la historia del campeón del mundo que se retiró para dedicarse a la abogacía

Hace 18 minutos
La medida se formalizó con el Decreto 139/2026, firmado por Javier Milei y Luis Caputo.

Nueva VTV: cuándo debes hacer el trámite por primera vez si tenés un 0 kilómetro de 2026

Hace 19 minutos