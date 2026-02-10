El cambio que analiza la Fórmula 1 y que podría perjudicar al Alpine de Franco Colapinto La FIA evalúa un ajuste reglamentario que podría modificar el equilibrio entre fabricantes antes del inicio del nuevo campeonato. Por + Seguir en







La Fórmula 1 debate cambios técnicos en la antesala de la era 2026.

La FIA evalúa modificar el método de control de la relación de compresión de los motores 2026, que actualmente se mide con el propulsor detenido y en frío.

El límite reglamentario de compresión se mantiene en 16:1, pero el cambio apuntaría a realizar la verificación con el motor en temperatura, aunque sin funcionamiento dinámico.

Ferrari, Honda y Audi impulsaron el reclamo al considerar que la metodología vigente podría generar una ventaja competitiva no prevista en el reglamento técnico.

Alpine, como equipo cliente de Mercedes, podría verse afectado en su rendimiento si se modifica el procedimiento de homologación antes del inicio de la temporada 2026 de la Fórmula 1. La Fórmula 1 afronta una controversia técnica a semanas del estreno del reglamento 2026 que podría tener impacto directo en Alpine, el equipo donde competirá Franco Colapinto. El debate no gira en torno a los límites de las nuevas unidades de potencia, sino a la forma en que la Federación Internacional del Automóvil controla su cumplimiento, con foco en la relación de compresión de los motores, un parámetro clave del nuevo marco técnico.

Hasta ahora, la verificación de ese valor se realiza con el motor detenido y en frío, un procedimiento aceptado durante la etapa de desarrollo. Sin embargo, distintos fabricantes plantearon que esa metodología podría no reflejar el comportamiento real del propulsor cuando alcanza la temperatura de funcionamiento, lo que abrió un debate sobre la interpretación y el espíritu del reglamento.

La discusión tomó mayor relevancia a partir de un desarrollo atribuido a Mercedes, que cumpliría con el límite reglamentario en condiciones estáticas, pero que al operar en temperatura podría ubicarse por encima del valor establecido. Esa situación encendió reclamos formales y llevó a la FIA a evaluar un ajuste en el procedimiento de control, con potencial impacto en los equipos clientes del fabricante alemán, entre ellos Alpine.

Gran Premio Singapur El posible ajuste reglamentario de la Fórmula 1 genera expectativa en el entorno de Franco Colapinto y su equipo. Fórmula 1 Cuándo comienza la Fórmula 1 en 2026 La temporada 2026 de la Fórmula 1 comenzará oficialmente con el Gran Premio de Australia en Melbourne, del 6 al 8 de marzo, marcando el inicio de un calendario histórico de 24 Grandes Premios alrededor del mundo bajo las nuevas normas técnicas y de motores.

Antes de ese debut, los equipos afrontarán una serie de tres sesiones oficiales de pruebas de pretemporada: una privada en el Circuit de Barcelona-Catalunya entre 26 y 30 de enero, y luego dos sesiones en el Bahrain International Circuit entre 11 y 13 de febrero y 18 y 20 de febrero.