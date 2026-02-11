11 de febrero de 2026 Inicio
Franco Colapinto abrió las pruebas de Alpine en la Fórmula 1: qué le pasó al coche y por qué causó la primera bandera roja

El piloto argentino fue uno de los primeros en salir al Circuito Internacional de Baréin, pero un inconveniente en el A526 le obligó a pasar más tiempo en boxes que en pista. El pilarense, quien marcó el 11° mejor tiempo de la jornada, volverá al mando del monoplaza el próximo viernes.

Franco Colapinto realizará la última práctica el próximo viernes 13 en el circuito de Bahrein

Franco Colapinto realizará la última práctica el próximo viernes 13 en el circuito de Bahrein

En la primera jornada de las segundas pruebas previo al inicio de la temporada 2026 de la Fórmula 1, Franco Colapinto salió al ruedo en el Circuito Internacional de Baréin y tuvo una floja gran actuación: causó la primera bandera roja del día y terminó último.

Franco Colapinto hará dos presentaciones en las pruebas de Bahrein: estará el 11 y 13 de febrero.
Arrancan las segundas prácticas de Fórmula 1: qué días correrá Colapinto y cómo verlo en vivo

El argentino se volvió a subir de nuevo al A526 de Alpine y sufrió un problema en su monoplaza en la curva ocho, por lo que se vio forzado a frenar por algunos minutos y finalmente se quedó parado. Si bien intentó reanudar la marcha, se le complicó por lo que finalmente, mediante la grúa, fue trasladado a los boxes del equipo para investigar qué provocó la falla.

En el momento en que su vehículo presentó el desperfecto, transitaba su vuelta de salida de boxes con el compuesto medio y había completado 16 vueltas con el neumático duro de Pirelli. Más allá que las pruebas tuvieron un pequeño parate por ello, el resto de los pilotos salieron a la pista rápidamente y, posteriormente, el argentino también pudo reanudar con la competencia.

En la primera prueba de la jornada, 11 pilotos salieron a la pista que lo terminó liderando el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) con un tiempo de 1:35.433 en 65 vueltas, seguido de cerca por el McLaren de Oscar Piastri (1:35.602 en 54 vueltas) y George Russell.

Además, giraron Carlos Sainz (Williams), Arvid Lindblad (Racing Bulls), Esteban Ocon (Haas), Lewis Hamilton (Ferrari), Gabriel Bortoleto (Audi), Valtteri Bottas (Cadillac) y Lance Stroll (Aston Martin).

F1 pruebas

Colapinto finalizó el circuito con 28 vueltas y un tiempo de 1:40.330, siendo el último. Previamente, en las primeras pruebas en el circuito de Barcelona también había causado la primera bandera roja del día.

Los test de pretemporada se reanudarán este miércoles de 9 a 13, donde en el caso de Alpine será el turno de Pierre Gasly. Además, se alargarán el jueves 12 y el viernes 13, día en que Colapinto volverá a girar.

El reencuentro entre Colapinto, Checo Pérez y Bortoleto que se volvió viral: “Estamos de vuelta”

Los test de la Fórmula 1 también marcaron el regreso de Sergio “Checo” Pérez a la máxima categoría tras su salida de Red Bull y estar fuera por un año lejos de las pistas. Este 2026, el mexicano volvió a las pistas y provocó el reencuentro con Franco Colapinto y Gabriel Bortoleto.

Alpine subió la foto de los tres que se saludaron en los boxes de Baréin, caminando juntos sonriendo y abrazados. “Estamos de vuelta”, publicó el equipo francés. Además, el propio argentino se hizo eco del reencuentro y lo replicó en sus redes.

En la primera historia se lo ve con el piloto de Cadillac y le dio la bienvenida: “Chiquito, volvimoo. Dale”, escribió acompañado con las banderas de Argentina y México. Y después hizo lo propio pero en la que ambos están abrazado junto al compañero de Nico Hulkenberg y volvió a usar las mismas banderas, pero sumando al de Brasil.

Franco Colapinto - Checho Pérez - Gabriel Bortoleto
