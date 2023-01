La primera estatua de Lionel Messi con las tres estrellas está en Mar del Plata

Luego se trasladará la estatua hacia la Plaza del Agua, donde se quedará por unos días. El escultor Víctor Coluccio contó que "todo esto nace a partir de la idea de un fan de Messi. Me contactó para hacer el proyecto de realizar la estatua de Messi y con todo gusto accedí teniendo en cuenta lo que significa para todos los argentinos".

"Comenzamos con el proyecto hará unos seis meses, aproximadamente, y luego el trabajo me llevó tres meses para realizarlo", añadió Coluccio refiriéndose a hace cuánto surgió la idea y los tiempos para construir la obra.

Al momento de ser consultado sobre el material en el que está hecha la estatua, el escultor respondió que "de fibrocemento con una pátina símil bronce".

En tanto, remarcó que la obra fue terminada mientras la Selección jugaba sus partidos en el Mundial y no tras la histórica final contra Francia: "Estaban jugando ya los últimos partidos y yo ya la había terminado. Hugo Nicoli, que fue la persona que me la encargó, medio que ya quería llevársela y le digo 'mirá, esperá que quiero hacerle la tercera estrella. Así fue. Partido en partido yo le dije 'te la voy a entregar cuando esté la tercera estrella".

También dio a conocer el motivo por el cual se eligió recrear un momento de Messi señalando al cielo tras anotar un gol. "Fue en consenso con la persona que la encargó. Él también me sugirió principalmente este gesto en donde Messi cada vez que realiza un gol invoca al cielo permanentemente y por lo que sabemos, él hace honor a su abuela que fue la que lo llevó principalmente a los primeros entrenamientos en su infancia", manifestó.

En cuanto al futuro de la escultura, Coluccio expresó que tras llevarse a la Plaza del Agua, se la trasladará hacia la vivienda del dueño al señalar que "seguramente la va a llevar el dueño a su lugar de origen hasta que él disponga para su inauguración. Está realizando un complejo de fútbol y la idea de él es desplazarla en ese lugar".

Luego, señaló que tras hacerse pública la estatua no recibió contactos de parte del entorno de Messi hasta el momento: "Por ahora no. Nos gustaría, desde ya, lógicamente. Todavía no recibimos nada".

Por último, manifestó que realizó otras estatuas, además de la del capitán de la Selección. "Otra principal estatua que hice fue la de Juan Manuel Fangio, también cuerpo entero, que está enfrente al Museo del Automóvil en Balcarce. También está el busto de Juan Manuel acá en la costa de Mar del Plata".

"Me gustaría hacer la del Dibu. Me parece que para Mar del Plata también sería algo importante. Eso ya se verá", expresó Coluccio cuando fue consultado acerca de a quién le gustaría homenajear con una estatua.

La alegría de los hinchas argentinos por la estatua de Messi en Mar del Plata

Los simpatizantes de la albiceleste también se mostraron contentos por la aparición de la obra que representa al capitán argentino. Uno de ellos fue un hombre llamado Víctor, quien definió a Messi como "el mejor del mundo". "Me gustó la estatua", añadió el hombre.

Luego, otra presente en el lugar que viajó desde la ciudad de Ayacucho calificó la estatua como "una bomba, espectacular". "Ahora nos vamos a sacar", expresó sobre si ya se sacó una foto junto a la escultura.